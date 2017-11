Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Internationale Getreiderat IGC geht für 2018/19 von einer marginal kleineren weltweiten Weizenerntefläche aus (-0,3%), so die Analysten der Commerzbank.Die USA würden nach der jahrzehntelangen Flächeneinschränkung nur noch Weizen von gut 15 Mio. Hektar ernten. Das US-Landwirtschaftsministerium erwarte in seinen gestern in den Grundzügen veröffentlichten Langfristprognosen, dass die mit Weizen bestellte Fläche in den USA 2018/19 nochmals auf ein neues Rekordtief (45 Mio. Morgen bzw. 18,2 Mio. Hektar) falle, jedoch ein höherer Anteil zur Ernte komme. Daher erwarte das USDA eine leicht größere Erntefläche von 15,5 Mio. Hektar und bei einem höheren Ertrag als 2017/18 auch eine um 4% steigende Produktion. Auch in den Folgejahren solle die Produktion leicht steigen. Allerdings handle es sich hier um Projektionen, die stark auf Modellergebnissen beruhen.Laut der USDA-Projektion solle die bereits 2017/18 rekordhohe Sojabohnenfläche in der Saison 2018/19 nochmals leicht vergrößert werden. Nach dem starken Rückgang 2017/18 solle auch die Maisfläche wieder leicht steigen. Die Anbauflächen sollten bei beiden Produkten 91 Mio. Morgen (36,8 Mio. Hektar) betragen. (29.11.2017/ac/a/m)