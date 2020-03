Boston (www.aktiencheck.de) - Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, rechnet mit einem Anstieg der US-Arbeitslosenquote um 30 Prozent und einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 50 Prozent im zweiten Quartal, so Amlan Roy, Leiter des Global Policy Research bei State Street Global Advisors.



Eine ganze Palette von schlechten Prognosen zum BIP. Die US-Regierung könne den Rückgang der Verbraucherausgaben und der Investitionen nicht ausgleichen und der Kongress und der Senat müssten sich darauf einigen, wie die zwei Billionen US-Dollar ausgegeben würden, um diejenigen zu erreichen, die sie benötigen würden - Einzelpersonen wie Unternehmen.



Sorgen bereite jedoch nach wie vor die Liquidität. Die Regulierung müsse für die Market-Maker gelockert werden und die FED sollte die Liquidität und das Vertrauen durch erweiterte Befugnisse des Kongresses stärken. Die Volatilität scheine aufgrund der nach wie vor bestehenden Unsicherheit stetig hoch zu sein, da die totalen Lockdowns eine Ausnahmesituation darstellen würden. Die Kapitalabflüsse aus den Schwellenländern würden darauf hindeuten, dass die aktuelle Krise für die Entwicklungsländer schlimmer sei als die Asienkrise und die globale Finanzkrise. Das Ausmaß und der Umfang dürfte aufgrund der Auswirkungen auf Gesundheit, Sozialfürsorge und Beschäftigung noch viel schlimmer sein. Auch wenn dies besorgniserregend sein kann, sollten wir alles tun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, und versuchen, nicht in Panik zu geraten, so die Experten von State Street Global Advisors. (23.03.2020/ac/a/m)



