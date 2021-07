Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachrufe auf die Globalisierung gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Aber - um es mit Mark Twain zu sagen - die Berichte über ihr Ableben waren stark übertrieben, so die Analysten der Helaba.



Im vergangenen Jahr habe die Pandemie zunächst vielen als Sargnagel des Welthandels gegolten. Renationalisierung von Lieferketten schien das Gebot der Stunde, so die Analysten der Helaba. Tatsächlich habe gerade der internationale Warenaustausch es der Weltwirtschaft aber, dort wo die Pandemie zuerst unter Kontrolle gewesen sei (China), erlaubt die Produktion kräftig hochzufahren und so Engpässe im Rest der Welt, wo die Lockdowns länger angedauert hätten, zu mildern. Wenn die Krise in dieser Hinsicht eine Lehre bereithielt, dann eher die, dass eine international diversifizierte Lieferkette erstrebenswert ist, nicht eine im eigenen Land konzentrierte, so die Analysten der Helaba.



Nach dem Einbruch im Frühjahr 2020 sei der internationale Warenaustausch dem allgemeinen Muster der realwirtschaftlichen Indikatoren gefolgt und habe sich viel schneller erholt als viele Beobachter für möglich gehalten hätten. Schon im vergangenen Sommer habe das Volumen wieder das Vorkrisenniveau erreicht. In den Monaten seither habe sich die Aufwärtsbewegung mit fast ungebremster Dynamik fortgesetzt. Bereits im April 2021 habe das Handelsvolumen daher fast 8% über dem Niveau vom Februar 2020 gelegen, Tendenz weiter steigend. Dies sei umso ungewöhnlicher, als der Welthandel in der Kontraktionsphase diesmal nicht wie üblich um ein Vielfaches des Outputs gefallen sei. In der Finanzkrise sei eine Schrumpfung der Weltwirtschaft um weniger als 1% im Jahr 2009 mit einem Handelsrückgang um 13% verbunden gewesen. Diesmal sei der globale Output 2020 um rund 3% zurückgegangen, der Handel um etwa 5%. Was wir in diesem Zyklus beobachten, ist also eine überproportionale Erholung nach einer unterdurchschnittlichen Schwäche, so die Analysten der Helaba. (04.07.2021/ac/a/m)





