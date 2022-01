Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (14.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Wells Fargo warte am letzten Handelstag der Woche mit überragenden Zahlen auf. Sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis übertreffe das US-Geldhaus die Erwartungen der Analysten. Dabei steche vor allem der gewaltige Gewinnsprung ins Auge. Die Wells Fargo-Aktie zähle im frühen US-Handel zu den Gewinnern.Konkret stünden beim Nettogewinn 5,8 Mrd. Dollar zu Buche. Das seien 86 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als die Wells Fargo 3,1 Mrd. Dollar erwirtschaftet habe. Pro Aktie weise Wells Fargo 1,38 Dollar aus. Von Bloomberg befragte Analysten hätten lediglich mit 1,02 Dollar gerechnet. Diese Kennziffer beinhalte jedoch 0,18 Nettogewinn je Anteilsschein aus dem Verkauf der Asset-Management- und Corporate-Trust-Geschäfte.Auch der Blick auf den Umsatz mache Laune. Statt der von Analysten prognostizierten 18,9 Mrd. Dollar stünden 20,9 Mrd. Dollar in den Büchern.Überdies seien die Zukunftsaussichten gut. Die viertgrößte US-Bank nach Vermögenswerten werde von Analysten aufgrund ihres ausgedehnten Filialnetzes und ihrer großen Einlagenbasis als einer der starken Profiteure für ein steigendes Zinsumfeld angesehen. Steigende Zinssätze würden es den Geldhäusern ermöglichen, mehr für Kredite zu verlangen und so ihre Margen zu verbessern.Die Wells Fargo-Aktie gewinne am Freitag vorbörslich ein Prozent und notiere bei 56,50 Dollar.DER AKTIONÄR sei bereits im Vorfeld positiv für die Zahlen gestimmt gewesen. Mit den Zahlen und den guten Zinsaussichten im Rücken dürfte die Wells Fargo-Aktie weiter nach oben marschieren, zumal auch das Chartbild top aussehe.Carsten Kaletta von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die Wells Fargo-Aktie bei 65,00 Euro. (Analyse vom 14.01.2022)