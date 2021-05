Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

38,56 EUR -0,10% (14.05.2021, 12:32)



NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

46,40 USD +1,67% (13.05.2021, 22:10)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (14.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die Angst vor steigender Inflation und in der Folge anziehender Zinsen gehe an den Märkten um. In den USA sei die Teuerungsrate im April mit 4,2% überraschend stark ausgefallen, Tech-Werte seien in die Knie gegangen. Die Entwicklung am Zinsmarkt dürfte die Rotation in zyklische Aktien beschleunigen, nicht nur aufgrund der Bewertung helfe das v.a. den Großbanken. Stark aufgestellt sei Wells Fargo, verschiedene Faktoren würden dafür sprechen, dass die Outperformance im zweiten Halbjahr weitergehe. Der Kurs sollte weiter zulegen.Für viele Aktien von Unternehmen, die hoch bewertet seien und steigende Kosten nicht leicht auf ihre Kunden umlegen könnten, wären steigende Zinsen eine ungünstig Situation. Bankaktien würden hingegen von dem derzeitigen Umfeld profitieren. Wells Fargo, einer der größten Kreditgeber in den USA, würde bei einem Prozent höheren Zinsen das Nettozinseinkommen um 6,8 Mrd. USD hochfahren können. Steigende Zinsen würden also bei der Großbank die Kasse klingeln lassen.Bisher bremse noch die Asset-Schranke der FED i.H.v. 2 Bio. USD das Bilanzwachstum. Allerdings stünden laut Bloomberg die Chancen gut, dass diese ab dem zweiten Halbjahr wegfallen könnte. Die Eigenkapitalrendite sollte dann weiter zulegen. Nach 1,3% habe die US-Bank in Q1 wieder 12,7% erzielt. Neben den positiven Konjunkturaussichten würden auch sinkende Kosten für höhere Gewinne sprechen. Im Gegensatz zur Konkurrenz habe Wells Fargo noch deutliches Potenzial, durch Umstrukturierungen Skaleneffekte zu heben.Der Aufschwung in den USA gewinne an Fahrt und Bankaktien seien wieder gefragt. Seit Jahresbeginn habe Wells Fargo um mehr als 50% zugelegt. Allerdings sei kein Ende der Aufwärtsbewegung in Sicht. Rücksetzer seien Kaufchancen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link