Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.Wells Fargo habe im zweiten Quartal einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie verzeichnet, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11% auf 20,3 Mrd. USD gestiegen sei und damit die Erwartungen der Wall Street trotz schwächerer Kreditnachfrage deutlich übertroffen habe. Analysten hätten laut FactSet für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,98 USD bei einem Umsatz von 17,7 Mrd. USD erwartet. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres habe Wells Fargo einen Verlust von 0,66 USD je Aktie bei einem Umsatz von 17,8 Mrd. USD ausgewiesen.Wells Fargo plane die Dividende auf 20 Cent pro Aktie zu verdoppeln und ab dem dritten Quartal Aktien im Wert von 18 Mrd. USD zurückzukaufen. Der Turnaround bei der Bank sei in vollem Gange. "Nach den meisten Maßstäben machen wir deutliche Fortschritte", habe CEO Charlie Scharf in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. "Dies ist nur der Beginn eines mehrjährigen Prozesses zur Transformation von Wells Fargo."Wells Fargo mache weiter große Fortschritte, denn die Kostensenkungsmaßnahmen würden greifen und die Gewinne wieder steigen. Die Bank könnte einer der größten Profiteure der starken US-Konjunktur sein, denn das Kreditgeschäft stehe hier im Fokus. Im laufenden Jahr sei die Wells Fargo-Aktie bisher der Outperformer im Sektor. Aktuell spreche einiges dafür, dass das so bleibe. Zumal das große Rückkaufprogramm für eigene Papiere die Kurse antreiben sollte. Anleger könnten weiter zugreifen und sollten einen Stopp bei 26 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Börsenplätze Wells Fargo-Aktie: