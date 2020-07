Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit dem Erreichen eines "Deals" über den europäischen Wiederaufbaufonds wurde für den Markt gestern die wichtigste Hürde genommen, so die Analysten von Postbank Research.



Da es Monate dauern werde, bis der Fonds und die Gelder einsatzbereit seien und sogar Jahre, bis die Auswirkungen auf das Wachstum sichtbar würden, gebe es für den Markt nicht mehr viel zu "sehen". Denn auf kurze Sicht dürfte es vor allem darauf ankommen, dass die geldpolitische Unterstützung durch die EZB Bestand habe und dass das Risiko eines Auseinanderbrechens Europas gering bleibe. Durch den Deal dürfte besonders Letzteres erreicht worden sein. Eine Stärkung der politischen Stabilität Italiens zusammen mit einem Antrag des Landes auf ESM-Unterstützung wäre nun das beste Szenario für den Euro in den kommenden Wochen. In den nächsten Monaten wiederum dürfte sich alles um die Wachstumsdivergenz zwischen den USA und Europa drehen. Für den Euro gehe es darum, ob das europäische Wachstum dasjenige der USA übertreffe. Hochfrequente Indikatoren wie Restaurantbesuche würden bereits darauf hindeuten, dass sich diese Divergenz zugunsten Europas verschiebe. Unterm Strich dürfte sich die Aufmerksamkeit des Marktes daher bald vom Wiederaufbaufonds wegverlagern und sich verstärkt auf die Entwicklung der Konjunkturdaten in den beiden Währungsräumen fokussieren. (21.07.2020/ac/a/m)



