Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Internationale Getreiderat (IGC) hat gestern erstmals Prognosen für die weltweite Weizenernte 2018/19 bekannt gegeben, so die Analysten der Commerzbank.



Diese solle um 2% auf 742 Mio. Tonnen sinken. In seinen im Dezember veröffentlichten Langfristprojektionen habe der IGC für 2018/19 eine globale Produktion von 740 Mio. Tonnen unterstellt. Die weltweiten Weizenbestände sollten in der Folge erstmals seit sechs Jahren schrumpfen. Bei einer Nachfrage auf dem Niveau von 2017/18 würde der Lagerabbau aber lediglich 2 Mio. Tonnen betragen. Da die globalen Weizenvorräte nach fünf Überschussjahren in Folge auf ein Rekordniveau von 254 Mio. Tonnen gestiegen seien, lasse sich dies problemlos verkraften. Knappheitssorgen sollten dadurch nicht aufkommen.



Entsprechend hätten die Weizenpreise auf die IGC-Prognose kaum reagiert. Dies würde sich vermutlich erst ändern, wenn es aufgrund dünner Schneedecken im Mittleren Westen der USA und in Russland zu erheblichen Frostschäden und in der Folge zu größeren Ernteausfällen komme. Die Produktionsschätzungen zu diesem frühen Zeitpunkt seien zudem naturgemäß noch sehr unsicher. Sie würden auf Schätzungen zu Anbauflächen basieren und Trenderträge unterstellen. Beide Parameter könnten sich bis zur Ernte im Sommer noch erheblich ändern. Vor einem Jahr habe der IGC für 2017/18 ebenfalls einen Rückgang der weltweiten Weizenernte um 2% auf 735 Mio. Tonnen prognostiziert. Laut aktueller Schätzung sei die Ernte sogar leicht auf ein Rekordniveau von 757 Mio. Tonnen gestiegen. (19.01.2018/ac/a/m)