Börsenplätze Weichai Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Weichai Power-Aktie:

2,63 EUR +10,46% (02.02.2021, 14:05)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Weichai Power-Aktie:

2,80 USD -4,27% (01.02.2021)



ISIN Weichai Power-Aktie:

CNE1000004L9



WKN Weichai Power-Aktie:

A0M4ZC



Ticker-Symbol Weichai Power-Aktie:

WI4



NASDAQ OTC-Symbol Weichai Power-Aktie:

WEICF



Kurzprofil Weichai Power:



Weichai Power Co., Ltd. (ISIN: CNE1000004L9, WKN: A0M4ZC, Ticker-Symbol: WI4, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: WEICF) ist in der Herstellung von Transportausrüstung tätig. Das Hauptgeschäft des Unternehmens umfasst die Forschung, Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb von Fahrzeugen und Schlüsselkomponenten, Nicht-Automobil-Motoren und anderen Komponenten sowie die Produktion von Gabelstaplern und die Bereitstellung von technischen Dienstleistungen im Lagerbereich. Das Unternehmen ist auch in der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, dem Verkauf und der Wartung von Luftreinigungsprodukten, dem Transfer- und Beratungsgeschäft von Luftreinigungstechnologie sowie im Import- und Exportgeschäft tätig. (02.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weichai Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Weichai Power Co. Ltd. (ISIN: CNE1000004L9, WKN: A0M4ZC, Ticker-Symbol: WI4, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: WEICF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Weichai Power sei ein Motorenbauer und Automobilzulieferer aus China. Klinge zunächst nicht gerade nach einer attraktiven Investmentstory, doch das Unternehmen habe rechtzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Denn Weichai Power gehöre zu den größten Anteilseignern der Brennstoffzellen-Entwickler Ballard Power und Ceres Power sowie der Kion Group. Positive Analystenkommentare würden die Aktie am Dienstag antreiben.Die aktuelle Bewertung von Weichai Power spiegle das langfristige Wachstumspotenzial von Weichai Power nicht vollständig wider, meine Daiwa Securities und verweise auf die starke Position in Chinas Stromversorgungssektor. Das japanische Kreditinstitut habe das Kursziel im Rahmen der bekräftigten Kaufempfehlung moderat auf 25,70 Hongkong-Dollar erhöht, was 2,75 Euro entspreche.Noch optimistischer zeige sich Alexious Lee von Jefferies. In einer aktuellen Studie beziffere der Analyst das Kursziel auf 31,80 Hongkong-Dollar (3,41 Euro), die Einstufung laute "buy".Zwischen den beiden Kurszielen liege der faire Wert der Credit Suisse. Nick Li stufe Weichai Power aktuell mit "outperform" und einem Zielkurs von 26,10 Hongkong-Dollar (2,79 Euro) ein.Hinzu kämen interessante Assets. Die Beteiligung von über 40 Prozent an der Kion Group habe derzeit einen Wert von rund 3,9 Milliarden Euro. Darüber hinaus hätten vor allem die Beteiligungen an Ceres Power (knapp 20 Prozent) und Ballard Power (gut 16 Prozent) zuletzt spürbar an Wert gewonnen.Weichai Power sei kein klassischer Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Play, besteche jedoch durch ein profitables Geschäftsmodell. Sollte Wasserstoff auch auf der Agenda Chinas zunehmend an Bedeutung gewinnen, dürften die Asiaten die Kontakte zur Brennstoffzellen-Branche spielen lassen.Bei Schwäche können Anleger mit Weitblick bei dem hochinteressanten Wert zugreifen, so Michel Doepke. "Der Aktionär! stellte Weichai Power zuletzt in Ausgabe 04/2021 zu Kursen von 2,31 Euro vor und hat im Anschluss den Wert in das "Schlag-den-Buffett-Depot" aufgenommen. (Analyse vom 02.02.2021)