WashTec sei bei Kursrücksetzern eine Kaufoption. Das sei aktuell der Fall. Spätestens mit den Zahlen für Q2 sollte das Papier wieder neue Rekordkurse erreichen. Auf Sicht von zwölf Monaten würden die Experten Kurse von 100 Euro für wahrscheinlich halten.



Börsenplätze WashTec-Aktie:



Xetra-Aktienkurs WashTec-Aktie:

65,75 EUR -2,52% (06.07.2017, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs WashTec-Aktie:

65,601 EUR -2,74% (06.07.2017, 11:30)



ISIN WashTec-Aktie:

DE0007507501



WKN WashTec-Aktie:

750750



Ticker-Symbol WashTec-Aktie:

WSU



Kurzprofil WashTec AG :



Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten. (06.07.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - WashTec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Fahrzeugwaschanlagen WashTec AG (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) für kaufenswert.Beim Augsburger Anbieter von Lösungen für die Fahrzeugwäsche würden die Geschäfte wie am Schnürchen laufen. "Wir erzielen ein sehr gutes Wachstum und sehen weiterhin eine gute Nachfrage aus allen Regionen." Das sage den Experten CFO Rainer Springs im Hintergrundgespräch. Sowohl das Geschäft in den USA als auch in Europa entwickle sich positiv. "Ich kann auch in Europa momentan kein Land erkennen, in dem wir nicht zulegen."In China sei das Wachstum prozentual weiterhin besonders stark. Das resultiere jedoch aufgrund der noch geringen Basis. In den ersten drei Monaten sei das Unternehmen um fast 32% auf über 101 Mio. Euro im Umsatz gewachsen. Die Einnahmen in Europa seien um knapp 26% und in den USA sogar um mehr als 82% geklettert. Das hohe Wachstum aus den USA resultiere aus dem Großkundengeschäft. Beim EBIT sei WashTec eine Vervielfachung der Zuwächse in Q1 gelungen. Es sei von 3,7 auf 12,1 Mio. Euro expandiert. Die EBIT-Marge habe bei 12% gelegen.Wie den Experten Springs mitteile, werde das 2. Quartal ebenfalls erfreulich verlaufen. "Wir hatten Ende Q1 einen hohen Auftragsbestand. Das macht ein sehr gutes Q2 schon sehr wahrscheinlich", sage Springs. Das Q2 dürfte daher Umsatz- und Ertragszahlen mindestens analog zum Startquartal ausweisen. Per Ende des 1. Halbjahres liege der Orderbestand weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Wachstum werde sich somit im 2. Halbjahr fortsetzen, wenngleich sich natürlich die Zuwachsraten aus Q1 abschwächen würden. Die Augsburger würden für 2017 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum auf mindestens 410 Mio. Euro rechnen. Das könnte nach Meinung der Experten zu konservativ sein. Sie würden einen Umsatz von mehr als 420 bis 430 Mio. Euro für sehr wahrscheinlich halten. Von einer Anhebung der Prognose habe Springs allerdings noch nichts wissen wollen. "Dafür ist es zu früh. Wir wollen die Auftragseingänge im Juli und August abwarten. Danach haben wir eine stabilere Visibilität für das Gesamtjahr."Bei der EBIT-Marge sei es gemäß der aktuellen Prognose das Ziel, eine Rendite von mehr als 12% zu erwirtschaften. Aufgrund des etwas erhöhten Verkaufsanteils von Maschinen an Großkunden sei der CFO bei der Marge zurückhaltender, was eine erneute Anhebung betreffe. Die Erwartung der Experten, dass WashTec in diesem Jahr bereits eine EBIT-Marge von 13% erreiche, möchte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. "Wir fühlen uns mit unserer Prognose von mindestens 12% sehr wohl. Das werden wir sicher erreichen"."Wir sind bei unseren früheren Aussagen von einem Wachstum von 3 bis 5% pro Jahr ausgegangen. Das hat sich vor dem Hintergrund der aktuellen Erfolge im Markt verändert. Wir wachsen derzeit deutlich stärker. Sollte sich dies fortsetzen, will ich nicht ausschließen, dass wir in fünf bis sechs Jahren in neue oder verbesserte Kapazitäten investieren müssen. Es gibt dazu verschiedene Szenarien, mit denen wir in zwei bis drei Jahren in die Detailplanung gehen werden." Ein Wachstum von 10 bis 15% pro Jahr erwarte der CFO unverändert im Chemiebereich. Die Einheit habe 2016 einen Umsatz von über 40 Mio. Euro erzielt. Die Margen im Chemiegeschäft seien sehr attraktiv.Grundsätzlich wolle WashTec beim Umsatz insgesamt weiter zulegen. Für die Jahre nach 2017 solle der Umsatz im Schnitt um mehr als 6% wachsen. Die EBIT-Marge werde sich ebenfalls weiter steigern. Mittelfristig könnte die EBIT-Marge die Marke von 15% übersteigen. Springs halte dies für möglich. Allerdings erst im Zeitraum von drei bis fünf Jahren. 2018 könnte WashTec jedenfalls einen Umsatz von 450 Mio. Euro einfahren bei einer EBIT-Marge von mindestens 13%. Dann würden fast 60 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern verdient. Netto würden gut 41 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder nahezu 3 Euro je Aktie. Das entspreche einem KGV von 22 für 2018. Damit sei die Aktie natürlich kein Schnäppchen. Die starke Bilanz, die hohen Free Cashflows sowie das Wachstum würden diese Bewertung aber sehr gut abdecken.