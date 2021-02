Beide Agenturen seien eher vorsichtig gestimmt gewesen und hätten abermals eine Schippe runtergenommen und zwar jeweils 0,2 Mio. Barrel/d für das ganze Jahr 2021. Sie seien dabei insbesondere für das erste Quartal 2021 pessimistischer. Insofern würden diese aktuellen Prognosen unbeeindruckt vom kalten Winter bleiben, der das von einigen Akteuren als Begründung für einen engeren Rohölmarkt angeführt werde. Das gelte zumindest für die Nachfragemenge. Eventuell gebe es aber gewisse witterungsbedingte Behinderungen in den Lieferketten in Nordamerika, die den Preis ganz zuletzt gestützt haben könnten. Ansonsten hätten die Veröffentlichung beider Prognosen die Märkte quasi nicht beeindruckt.



Um ihre Projektionen einmal in Kontext zu setzten, würden die Analysten die Prognose der EIA zitieren. Sie sehe den durchschnittlichen Preis für das Fass Brent im ersten Quartal nunmehr bei 56 USD und trage mit einem Plus von 3 USD/b im Vergleich zu ihrer letzten Prognose von vor vier Wochen der jüngsten Förderkürzung der OPEC+ Rechnung. Den Jahresdurchschnitt 2021 würden die US-Amerikaner nun bei 52 USD/b erwarten. Auch dies sei höher als zuletzt (+1 USD), aber eben, wie die Quartalsprognose auch, deutlich niedriger als aktuell. Im Jahresverlauf gehe es vom gegenwärtigen Preisniveau nur noch bergab, mit einem ausgedehnten Tal bei 49 USD/b im zweiten Halbjahr.



Erst mit der wirtschaftlichen Erholung 2022 solle der Ölpreis dann wieder steigen können, komme aber über 52 USD/b nicht hinaus. Hintergrund dieser vorsichtigen Prognose sei, neben den ausreichend diskutierten Faktoren auf der Nachfrageseite, die Einschätzung, dass die US-amerikanische Förderindustrie bei Preisen über 50 USD/b ihren Output ab 2HJ21 wieder (leicht) steigern könne. Entsprechend würde sich der Lagerabbau verlangsamen. Das bilde zusammen mit den bestehenden Überkapazitäten offenbar einen nur schwer zu durchbrechenden Widerstand. Es werde also einmal mehr darauf ankommen, wie die OPEC+ den Markt steuern werde. Bis zum nächsten Treffen ihrer Vertreter sei es aber noch zwei Wochen hin. (15.02.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Woche bescherte wieder Krisen-Höchstmarken an den internationalen Ölmärkten, so die Analysten der Nord LB.Auf Wochensicht sei der Preis für das Fass Brent um 5,3% gestiegen und mit 62,73 USD aus dem Handel gegangen. Dabei habe die Rally am Freitag noch Fahrt aufgenommen, ein Schwung, der den Preis am frühen Montagmorgen bis auf 63,74 USD/b getrieben habe. Echte Neuigkeiten habe es dabei aber nicht gegeben. Dafür hätten sowohl die EIA als auch die IEA ihre Prognosen aktualisiert.