Langfristig gesehen werde sich die Zinsdifferenz zu anderen EU-Ländern wohl verringern, da der Sparkurs auch in Deutschland angesichts der bevorstehenden Herausforderungen sein Ende finden dürfte. Dies könnte in Verbindung mit einer weltweit höheren Inflation zu höheren Zinssätzen führen. In beiden Szenarien werde der Druck auf die EZB dennoch eher nicht zunehmen, die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen, vor allem nicht im Falle einer SPD-geführten Koalition. Mit der CDU/CSU an der Spitze könnte die Bereitschaft zu höheren Zinssätzen größer sein.



Da die Grünen in beiden Szenarien wahrscheinlich Teil der Regierungskoalition sein würden, werde ESG weiter in den Vordergrund rücken. Dennoch könnten gemeinsame ESG-Standards auf EU-Ebene schwierig werden, da die Grünen traditionell gegen Atomkraft seien. Dies könnte zu Spannungen mit anderen, von Atomkraft abhängigen Ländern führen. Wie auch immer die Wahl ausgehe: Deutsche Vermögenswerte würden für globale Anleger attraktive Anlagemöglichkeiten bieten, vor allem am Aktienmarkt, mit einem Schwerpunkt auf den Branchen, die sich am Netto-Null-Ziel bis 2045 orientieren würden. Branchen, wie grüne Energie und auch der Automobilsektor, könnten auf dem Weg zur E-Mobilität besonders interessant werden.



Investoren sollten keine großen Änderungen in der Wirtschaftspolitik erwarten. Die Ansichten der großen Parteien lägen bei den meisten Themen nicht sonderlich weit auseinander. Höhere öffentliche Investitionen seien notwendig. Und so dürften die Steuerausgaben höher als vor der Coronakrise ausfallen. Aber: Die Art der Koalition werde darüber entscheiden, wie schnell Deutschland zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückkehre, ebenso wie über die Prioritäten bei Steuern, Ausgaben und Reformen. Die Experten würden eine höhere Verschuldung und eine schwächere Bilanz unter einer SPD-geführten Regierung für wahrscheinlicher halten.



Europa könne mit Kontinuität in der deutschen Haltung rechnen, also einer gewissen, vorsichtigen Offenheit für die weitere europäische Integration. Die Verabschiedung des EU-Plans der nächsten Generation (NGEU), der durch die Ausgabe von Euro-Anleihen finanziert werde, sei ein wichtiger Schritt gewesen. Neue Fortschritte könnten die Experten bei der Kapitalmarktunion und der Vollendung der Bankenunion sehen. In der Finanzpolitik könnte eine SPD-geführte Regierung eine größere Toleranz gegenüber dem Haushaltsdefizit europäischer Partner und mehr Offenheit für eine Anpassung der europäischen Finanzregeln zeigen als die CDU/CSU, um Investitionen zu ermöglichen.



In der Außenpolitik müssten Deutschland und die EU ihre Position vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Wettbewerbs zwischen den USA und China bestimmen. Ob die Rivalität zwischen den Großmächten als Anreiz dienen könne, eine eigene, gemeinsame europäische Position zu entwickeln und in der Weltpolitik mit einer Stimme zu sprechen, sei ungewiss.





Was bedeuten die möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl aus Investorensicht? Thomas Kruse, Chief Investment Officer von Amundi in Deutschland, und Tristan Perrier, Global Views Analyst bei Amundi, ordnen die wahrscheinlichsten Szenarien ein.Egal wer gewinne: Die neue Regierung werde sich mit kurzfristigen wirtschaftlichen Herausforderungen befassen müssen - wie der Bewältigung der Corona-Folgen, insbesondere der Rücknahme der Notfallmaßnahmen - sowie mit der langfristigen Transformation der Wirtschaft. Es gehe um die Sicherung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit, die zukünftige Rolle des mächtigen Automobilsektors, den ökologischen Wandel und die alternde Gesellschaft. Diese Themen seien vielschichtig und eng mit anderen in der EU und der Eurozone diskutierten Ansätzen verknüpft, bei denen die deutsche Regierung eine zentrale Rolle spielen könne.Mit ziemlicher Sicherheit werde eine der beiden Volksparteien die Wahl für sich entscheiden, also SPD oder CDU/CSU. Wie schon bei früheren Wahlen werde jedoch keine Partei allein eine Mehrheit im Bundestag erreichen. Zum ersten Mal könnte es zu einer Dreierkoalition kommen, was die Koalitionsverhandlungen, für die es kein formelles Verfahren gebe, komplizierter machen werde. Zu den wahrscheinlichen Koalitionsszenarien würden die "Ampel" (SPD-Grüne-FDP) und "Jamaika" (CDU/CSU-Grüne-FDP) gehören. Eine "rot-rot-grüne" Koalition (SPD-Grüne-Die Linke) wäre zwar theoretisch möglich, würde aber die große Kluft zwischen den Ansichten des sehr gemäßigten Olaf Scholz (derzeitiger deutscher Vizekanzler und Finanzminister und SPD-Kandidat) und denen der Linken überbrücken müssen. Eine Wiederauflage einer CDU/CSU und SPD-geführten Regierung scheine wenig wahrscheinlich, da eine der beiden Parteien sich mit der Rolle als Juniorpartner zufriedengeben müsste.