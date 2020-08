Auch in der Finanzmarkttheorie sei über die vergangenen Jahrzehnte die Erkenntnis gereift, dass das menschliche Verhalten in der Praxis bei weitem nicht mit dem im Lehrbuch erwarteten Verhalten des Homo oeconomicus übereinstimme. In der Zwischenzeit seien vielfältigste Anomalien, die die klassische Wirtschaftslehre nicht in ihren Grundannahmen berücksichtigt habe, empirisch nachgewiesen und wissenschaftlich dokumentiert worden. Der daraus entstandene Forschungszweig der verhaltensorientierten Finanzmarkttheorie (englisch Behavioral Finance) bzw. allgemeiner der Verhaltensökonomik sei anfangs noch belächelt worden, habe jedoch spätestens mit der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an den Psychologen Daniel Kahneman im Jahr 2002 einen festen Platz in den Wirtschaftswissenschaften gefunden.



Dennoch schaue man als Portfolio Manager oft neidisch zu den Kollegen des Ingenieurfachs rüber. Nach wie vor hänge bei der Konstruktion einer Brücke der finale Erfolg nahezu ausschließlich von der ordnungsgemäßen und sauberen Anwendung der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen ab. Unvorhergesehene Verhaltensaspekte würden - bis auf wenige spektakuläre Ausnahmen wie bei der Millennium Bridge - kein nennenswertes Risiko darstellen. Schaue man sich dagegen die Börsenhistorie an, angefangen bei der niederländischen Tulpenmanie im 17. Jahrhundert bis hinein in die aktuelle Coronakrise, biete auch das beste wirtschaftswissenschaftliche Studium keine Garantie für den Erfolg an den Kapitalmärkten. Zu komplex seien die äußeren Einflussfaktoren, zu ungewiss die Zukunftsprognosen und zu groß der Einfluss der menschlichen Psyche. Der berühmte Börsenexperte André Kostolany sei der Auffassung gewesen, dass die Rolle der Psychologie im Börsengeschehen gar nicht überschätzt werden könne. Seiner Meinung nach mache sie kurz- und mittelfristig 90 Prozent aus.



Unabhängig von exakten Prozentzahlen könne der Einfluss des menschlichen Verhaltens auf die Entwicklung der Kapitalmärkte zumindest als signifikant bezeichnet werden. Daher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch die Experten von ETHENEA im Rahmen ihrer Makroanalysen dieser Komponente einen entsprechenden Stellenwert einräumen. Neben den volkswirtschaftlichen Rahmendaten, der Geo-, Fiskal- und Notenbankpolitik, fundamentalen Unternehmenskennzahlen, absoluter wie relativer Bewertungsgrößen, Ableitungen aus den Zins-, Rohstoff- und Devisenmärkten sind es eben auch die sogenannten Sentimentdaten, die zum Gesamtbild beitragen und in die Entscheidungsfindung für eine unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten angemessene Aktienquote einfließen. Mitunter seien es gerade diese, auf den ersten Blick eher unkonventionellen Faktoren, die in von hoher Unsicherheit geprägten Situationen (oder in Situationen vermeintlicher Sicherheit) den finalen Ausschlag für eine erfolgreiche Allokationsentscheidung geben könnten.



Betrachte man die taktische Asset-Allokation des Ethna-DYNAMISCH im Zeitverlauf, so sei allein die Historie der vergangenen Jahre voll von entsprechenden Beispielen, bei denen in der aktiven Steuerung der Netto-Aktienquote und im übergeordneten Risikomanagement die Analyse des Investorensentiments am Ende die aussagekräftigsten Signale geliefert habe. Es mache eben einen entscheidenden Unterschied, ob Anleger in der Breite bereits das Schlimmste erwarten würden und auch dementsprechend positioniert seien oder ob sie der Zukunft mit einer rosaroten Brille entgegensehen würden und sich die dazugehörige Euphorie im Portfolio widerspiegele. Letzteres war beispielsweise Anfang des Jahres der Fall, was die Experten von ETHENEA zu einer sukzessiven Reduzierung der Aktienrisiken und zum Ausbau der Absicherungsbausteine veranlasste - noch unabhängig von den Meldungen zu den ersten Coronafällen aus China. Wenige Monate zuvor, im Spätsommer 2019, habe sich unter Gesichtspunkten der Verhaltensökonomie die Situation noch diametral anders dargestellt, was die Experten damals neben anderen Aspekten zu einem deutlichen Ausbau der Aktienquote bewegt habe.



Das bislang letzte "Aha"-Erlebnis in diesem börsenpsychologischen Kontext sollte sich dann am 10./11. März des laufenden Jahres einstellen: Die Aktienkurse seien in der Breite schon rund 20% vom Höchststand eingebrochen, und die Experten seien zunächst in konstruktive Kaufstimmung gekommen - die späteren Folgen der sich langsam beschleunigenden COVID-19-Pandemie noch immer unterschätzend. Schließlich gelte es zu "kaufen, wenn die Kanonen donnern" - so besage es eine Börsenweisheit. Je mehr sich die Experten von ETHENEA jedoch links und rechts am Markt umsahen, umso klarer wurde ihnen, dass gerade alle am Kaufen waren. Statt Kapitulation habe also weiter eine Art kontrollierte Gier geherrscht. In der Konsequenz hätten sich rasch die Anzeichen gemehrt, dass der Aktienmarkt noch ein gutes Stück von einer nachhaltigen Bodenbildung entfernt sein sollte, was die Experten im Ethna-DYNAMISCH zu einer zusätzlichen Aktienabsicherung von nochmals über 30% hin zu einer der niedrigsten Netto-Aktienquoten der vergangenen Jahre veranlasst habe. Bis zu den richtungweisenden Liquiditätsspritzen der Notenbanken hätten die Aktienmärkte in den Tagen danach fast weitere 20% verloren.



Nicht nur die obigen Praxisbeispiele, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse würden zeigen, wie wichtig ein umsichtiger Managementansatz für vermögensverwaltende Mischfonds sei. Eine hohe Flexibilität - im Kopf ebenso wie im Portfolio - sei seit jeher charakteristisch für die Ethna Funds sowie das dahinterstehende Portfolio Management. Folglich sind unsere Anleger nicht komplett den Launen der Finanzmärkte ausgesetzt, sondern finden durch die aktiven und vorausschauenden Fondskonzepte einen risikokontrollierten Zugang zu den Kapitalmärkten, so die Experten von ETHENEA. Denn zu starke Schwingungen würden nicht nur Brücken wackelig werden lassen, sondern würden oftmals auch die Durchhaltefähigkeit von Anlegern in Stressphasen an den Finanzmärkten übersteigen. Auch das sei eine der Erkenntnisse der Behavioral Finance. (Ausgabe 8 ∙vom August 2020) (05.08.2020/ac/a/m)





Munsbach (www.aktiencheck.de) - Was hat der Brückenbau - manchmal - mit den Finanzmärkten gemein, fragt sich Christian Schmitt, CFA bei ETHENEA.Im Juni 2000, vor also ziemlich genau 20 Jahren, sei in London feierlich die Millennium Bridge eröffnet worden. Die 325 Meter lange Fußgängerbrücke verbinde die City of London mit der weltbekannten Tate Gallery of Modern Art, die am südlichen Themseufer liege. Entworfen worden sei die als Hängebrücke konstruierte Millennium Bridge vom britischen Stararchitekten Norman Foster. Die Freude an diesem gleichermaßen ästhetischen und technischen Meisterwerk habe allerdings nur zwei Tage gewährt. Nach den ersten praktischen Erfahrungen im Livebetrieb habe die Brücke in den darauffolgenden zwei Jahren gesperrt bleiben und nachgebessert werden müssen. Was sei passiert?Unter dem Publikumsverkehr sei die Brücke in heftige seitliche Schwingungen geraten, welche die Ingenieure vorab in ihren Berechnungen nicht berücksichtigt hätten und dem Bauwerk den Spitznamen Wackelbrücke - the wobbly bridge - eingebracht hätten. Die Schwingungen seien derart stark gewesen, dass eine bauliche Nachbesserung unumgänglich gewesen sei und nochmals Kosten in Höhe von 5 Millionen Pfund entstanden seien (bei vorherigen Gesamtbaukosten von 18,2 Millionen Pfund). Der "Fehler" in der Ursprungsplanung sei rasch identifiziert worden: Die Brücke sei in der Konstruktion zwar ausreichend auf das Gewicht von 5.000 Passanten ausgelegt gewesen, allerdings habe man diesen in der Theorie ein anderes Verhalten unterstellt als es sich letztendlich in der Praxis offenbart habe.