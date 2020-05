Nahrungsmittel seien durch das Coronavirus bislang weder knapp noch deutlich teurer geworden. So seien die Preise für Grundnahrungsmittel, wie Weizen, Mais und Reis, seit dem Ausbruch des Virus relativ stabil geblieben.



Das Coronavirus habe allerdings Lieferketten gestört und einen Preisverfall an den Rohstoffmärkten ausgelöst. Wie stark schwankende Rohstoffpreise die Grundstückswerte beeinflussen würden, hänge davon, ob der Markt anhaltende oder vorübergehende Verwerfungen erwarte. Kurzfristige Entwicklungen würden die Märkte für Agrarflächen nicht einpreisen, längerfristig niedrige Rohstoffpreise würden die Bewertungen von Agrarflächen hingegen drücken (unter der Annahme, dass alle sonstigen Bedingungen unverändert seien). Allerdings würden die fallenden Bodenpreise wahrscheinlich durch die steigende Produktivität und niedrigere Zinssätze kompensiert, da Zentralbanken auf der ganzen Welt monetäre Stimuli erwägen oder umsetzen würden.



Schon vor COVID-19, als die Renditen auf Anleihen gesunken seien, hätten Investoren in anderen Assetklassen nach Renditechancen gesucht. Das habe in Verbindung mit den geringen Fremdkapitalkosten - ebenfalls ein Merkmal des Niedrigzinsumfelds - die Nachfrage der Investoren nach Sachwerten, einschließlich Agrarflächen, erheblich gesteigert. Das Ergebnis sei eine starke Wertsteigerung dieser Assetklasse in den vergangenen Jahren gewesen.



Unabhängig von der aktuellen Krise und den damit verbunden Vorteilen für Investitionen in Agrarflächen ist der Zeitpunkt in diese Assetklasse zu investieren aus unserer Sicht attraktiv - vor allem angesichts der sich bereits abzeichnenden Produktivitätsgewinne und der dadurch steigenden Erträge, so Martin Davies, President und Chief Executive Officer von Westchester Group Investment Management, weiter.



Im Laufe des letzten Jahrhunderts sei der Einfluss landwirtschaftlicher Schlüsseltechnologien auf die totale Faktorproduktivität (TFP) sukzessive gestiegen. Noch nie seien so viele landwirtschaftlicher Technologien verfügbar gewesen wie heute. Sollten sich historische Muster fortsetzen, würden diese Technologien jedoch nicht simultan mit ihrer Markteinführung eingesetzt. Daher dürfte sich der technologische Fortschritt mit Verzögerung auf Produktivität und Renditen auswirken. Wir gehen jedoch davon aus, dass diese Zeitdifferenz kürzer als in der Vergangenheit sein wird, so Martin Davies, President und Chief Executive Officer von Westchester Group Investment Management, weiter. Die derzeitige Einstellung von Landwirten gegenüber noch nicht eingeführten Technologien spreche aus Sicht von Martin Davies für einen Einstieg in Agrarinvestments. (19.05.2020/ac/a/m)







Chicago (www.aktiencheck.de) - Agrarflächen haben sich in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen als beständige Investments erwiesen, mit stabilen Bewertungen und attraktiven Ertragsniveaus, die nicht mit anderen Assetklassen korrelieren, so Martin Davies, President und Chief Executive Officer von Westchester Group Investment Management, eine auf Farmland spezialisierte Investmentboutique des US-Vermögensverwalters Nuveen.Wir erwarten daher, dass sich die Assetklasse angesichts der gegenwärtigen Marktbedingungen ähnlich verhalten wird, so Martin Davies weiter.Die Rendite aus Investitionen in Agrarflächen sei langlebig und negativ mit Wirtschaftszyklen korreliert. Besonders die Versorgung mit Lebensmitteln sei für eine wachsende Bevölkerung bedeutend, während das Flächenangebot begrenzt sei.