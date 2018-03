Das wäre insgesamt eine gute Sache und dürfte dafür sorgen, dass der Markt an Seriosität gewinne. Sobald das System bereinigt sei, könnte die Branche wieder aufblühen. Die Preise der Kryptowährungen habe die Nachricht indes bisher kaum beeinflusst.



Ungeklärte Identität des Blockchain-Erfinder gebe neue Rätsel auf



Eines der größten Mysterien in der Krypto-Welt sei die ungeklärte Identität des Blockchain-Erfinders, der lediglich unter dem Alias Satoshi Nakamoto bekannt sei. Derzeit erhalte eine seit längerem kursierende Theorie neuen Nährboden.



Eine weitverbreitete Theorie laute, dass es sich bei dem Bitcoin-Erschaffer um den verstorbenen Ex-Polizisten und Krypto-Enthusiasten Dave Kleiman handeln solle. Seine Leiche sei 2013 unter rätselhaften Umständen gefunden worden. An der Seite Kleimans habe Berichten zufolge eine Handfeuerwaffe gelegen und obwohl dort keine Patronenhülsen gefunden worden seien, habe es ein Einschussloch in der Matratze gegeben. Zuvor habe sich Kleiman schwerwiegend mit dem resistenten Bakterium MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) infiziert - seine Todesursache aber sei bis heute ungeklärt.



Im Jahr 2015 habe Craig Wright behauptet, ein früherer Partner Kleimans, dass er - zusammen mit Kleiman - hinter der Erfindung stehe. Aktuell streite er sich mit Kleimanns Familie über die stolze Summe von rund einer Million Bitcoin, welche die beiden Entwickler in der Frühphase der Kryptowährung geschürft haben sollten. Diese solle Wright den Hinterbliebenen nach dem Ableben Kleimans angeblich versprochen haben, laute der Vorwurf, der nun gerichtlich geklärt werde. Weil der Fall jetzt im politischen und medialen Rampenlicht stehe, werde es interessant zu beobachten sein, was in dieser Angelegenheit möglicherweise noch zutage gefördert werde. (01.03.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert die mögliche Regulierung von Initial Coin Offerings (ICOs) in den Vereinigten Staaten und neue Gerüchte rund um die mysteriöse Identität des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto:Der Markt für Kryptowährungen reife und auch Regierungen und Aufsichtsbehörden schienen hinzuzulernen, wenn es darum gehe, mit unerwünschten Aspekten der Branche umzugehen: So greife etwa die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Berichten zufolge seit kurzem deutlich stärker durch.Sowohl das ‚Wall Street Journal‘ als auch die ‚New York Times‘hätten darüber berichtet, dass die Behörde unzählige Zwangsvorladungen an Mitarbeiter von ICO-Projekten verschickt habe. Das müsse nicht zur Folge haben, dass alle ICOs stillgelegt würden, weil es sich wohl nicht um ein pauschales Verbot nach chinesischem Vorbild handle. Vielmehr dürfte es den Behörden vor allem darum gehen, Informationen von einigen fragwürdigeren Projekte einzuholen.