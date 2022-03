Hamburg (www.aktiencheck.de) - Obwohl die direkten außenwirtschaftlichen Beziehungen mit Russland und der Ukraine zusammen weniger als drei Prozent des gesamten deutschen Außenhandels ausmachen, steht Deutschlands und Europas Wirtschaft vor dem nächsten dramatischen exogenen Schock nach der Coronakrise, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Das volle Ausmaß des wirtschaftlichen Rückschlags lasse sich derzeit noch nicht annähernd bemessen, weil die Lage noch zu dynamisch sei. Dabei bezweifle wohl kaum jemand, dass diese - rein ökonomischen - Kosten in Kauf genommen werden müssten, um der Aggression der russischen Regierung zu begegnen. Nach wie vor bestehe allerdings die Grundannahme, dass die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten wieder an Dynamik gewinne und der Ukraine-Konflikt diese Entwicklung nur verzögere und leicht dämpfe, denn abgesehen von steigenden Energiepreisen sei die globale Wirtschaft kaum direkt betroffen. Wichtige Wachstumstreiber wie staatliche Investitionsprogramme - in Europa künftig wohl auch verstärkt für militärische Zwecke - ein massiver Auftragsstau in der Industrie sowie jahrelang zurückgehaltener privater Konsum würden intakt bleiben.Entscheidend für den weiteren Verlauf des Konfliktes und vor allem für die mittel- bis langfristig resultierenden Auswirkungen auf gesellschaftlicher und politischer Ebene werde die Haltung der chinesischen Regierung sein, die eigene Interessen in den Vordergrund stelle. Offensichtlich möchte sich China derzeit weder eindeutig auf die Seite Russlands schlagen, noch sich in die Reihe der weltweiten Opposition gegen den russischen Feldzug eingliedern. So oder so werde China aber die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland künftig intensivieren und die Chance nutzen, nach einer weitgehenden internationalen Isolation Russlands den Zugang zu russischen und möglicherweise ukrainischen Rohstoffen und Vorleistungen zu sichern. Auch werde die Reaktion des Westens in Peking sicher genau beobachtet, um Rückschlüsse auf das weitere Vorgehen bzgl. Taiwan abzuleiten. Putin und Xi Jinping einige die Abneigung gegenüber dem Westen und der NATO, es dürfte sich aber um ein reines Zweckbündnis und keinen engen freundschaftlichen Kurs handeln. Trotzdem werfe diese Entwicklung ein noch kritischeres Licht auf die engen wirtschaftlichen Verflechtungen Deutschlands mit China. (01.03.2022/ac/a/m)