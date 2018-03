Durch einen Mix aus zyklischen und stabilen Cashflows schaffe Diversifizierung in vielen Fällen mehr Sicherheit für Gläubiger, denn sie mache Konzerne insgesamt resistenter gegenüber konjunkturellen Abschwüngen und branchenspezifischen Schocks.



Ein Beispiel für die Widerstandskraft eines diversifizierten Konzerns sei Bayer während der Finanzkrise. Im Jahre 2009 habe die "MaterialScience"-Sparte verzeichnet - inzwischen unter dem Namen Covestro abgespalten - einen Vorsteuerverlust von 400 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2007 sei noch ein Vorsteuergewinn von 1,1 Milliarden Euro verbucht worden. Ohne den stabilisierenden Beitrag der Bayer-Geschäftsbereiche HealthCare und CropScience hätten dem Unternehmen und seinen Investoren zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt eine Herabstufung des Ratings und somit höhere Fremdkapitalkosten gedroht.



Ein Anschauungsbeispiel für mögliche Nachteile eines Demergers liefere das US-Unternehmen Abbott Laboratories. Im Zuge seiner Restrukturierung habe Abbott im Jahr 2013 seine Biotech-Sparte abgespaltet, die seitdem unter dem Namen Abbvie firmiere. Der Mutterkonzern, dessen Aktivitäten von Markenarzneimitteln und Medizintechnik bis Diagnostika und Ernährung reichen würden, habe den Namen Abbott behalten. Die Kreditratings beider Unternehmen hätten sich nach der Abspaltung verschlechtert, das von Abbvie mehr als das von Abbott.



Aktionäre mögen mit den Schultern zucken und argumentieren, beide Unternehmen seien weiterhin Investment-Grade. Doch das Rating von Abbvie bleibe anfällig. Denn das Unternehmen sei abhängig von einem einzigen Blockbuster-Medikament - Humira - das 60% der Umsätze generiert. In der Arzneimittel-Industrie könne ein Investment-Grade-Status schnell implodieren, sobald ein wichtiges Produkt seinen Patentschutz verliere oder anderweitig in Ungnade falle.



Zugegeben: In manchen Fällen diene Diversifizierung nur als Deckmantel für den wirtschaftlich unsinnigen Aufbau eines Konglomerats. Aktivistische Aktionäre würden maßgeblich dazu beitragen, dass Management-Teams den Blick auf das Wesentliche bewahren würden. Zudem seien klar auf ein Kerngeschäft fokussierte Unternehmen meist besonders erfolgreich, solange die Konjunktur brumme.



Nach Erfahrung der Experten von Scope Ratings komme der Lackmustest allerdings, wenn sich der Wirtschaftszyklus drehe. Manager, die den Forderungen dividendenhungriger Anleger in guten Zeiten widerstünden, um die Überlebensfähigkeit eines Konzerns in schlechten Zeiten zu verbessern, würden sich nicht nur bei Gläubigern und Ratinganalysten beliebt machen, sondern auch bei langfristig orientierten Aktionären. (26.03.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Konzernaufspaltungen sind "in", Diversifizierung ist "out", wie die Börsengänge von Healthineers (Siemens) und DWS (Deutsche Bank) zeigen, so die Experten von Scope Ratings.Auf beiden Seiten des Atlantiks stünden Vorstände unter Druck, ihr Nicht-Kerngeschäft abzuspalten. Aktivistische Investoren würden ihr Drängen auf sogenannte Demerger damit begründen, klar fokussierte Unternehmen hätten den Aktionärsinteressen am besten gedient.Bei der europäischen Ratingagentur Scope Ratings sei man anderer Ansicht: Die derzeitige "De-merger-Mode" könne den Interessen von Gläubigern und langfristig orientierten Aktionären zuwiderlaufen. Denn diversifizierte Unternehmen würden Investoren und Gläubigern ein hohes Maß an interner Risikostreuung bieten, welches heutzutage wertvoller sei als je zuvor.