Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,08 Euro +1,90% (15.02.2017, 16:57)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 68,68 +1,68% (15.02.2017, 17:02)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(15.02.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Im Rahmen einer Aktienanalyse bringt Geoffrey Porges, Aktienanalyst von Leerink Swann & Co., in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung zum Ausdruck.Wie bereits angenommen seien die Erwartungen der Investoren hinsichtlich den bictegravir-Ergebnissen von Gilead Sciences Inc. hoch gewesen. Im Vergleich zu dolutegravir sei zwar keine statistische Überlegenheit festgestellt worden. Nichtsdestotrotz seien die Daten ausreichend gut, um Investoren Sicherheit zu geben.Allerdings sei die Konkurrenz durch die Kombo-Therapie dolutegravir-rilpivirine zu berücksichtigen. Das Programm habe fast ebenso beeindruckende Ergebnisse in zwei großen Phase III-Studien geliefert. Der Wettbewerb für das HIV-Geschäft von Gilead Sciences werde intensiv bleiben.Die Aktienanalysten von Leerink Swann & Co. stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein und bestätigen das Kursziel von 75,00 USD.Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:65,09 Euro +1,78% (15.02.2017, 16:38)