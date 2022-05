12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Warimpex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

0,85 EUR -0,47% (27.05.2022, 22:27)



Wiener Börse-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

0,87 EUR 0,00% (30.05.2022, 09:04)



ISIN Warimpex-Aktie:

AT0000827209



WKN Warimpex-Aktie:

A0LGV4



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:

WFS



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:

WXF



Kurzprofil Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Die 1959 gegründete Warimpex (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF) ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und notiert an den Börsen in Wien und Warschau. Warimpex entwickelt Immobilen und betreibt Projekte solange selbst, bis durch einen Verkauf die höchste Wertschöpfung realisiert werden kann. Dabei werden die langfristige strategische Planung und kurze Entscheidungswege eines familiengeführten Betriebs mit der Transparenz und wirtschaftlichen Flexibilität eines börsennotierten Unternehmens optimal verbunden.



Warimpex baut darüber hinaus auf über 60 Jahre Geschäftserfahrung in Zentral- und Osteuropa und übernimmt hier echte Pionierfunktion, beispielsweise mit der ersten Entwicklung eines Designhotels in diesem Raum überhaupt. In den vergangenen 40 Jahren entwickelte Warimpex Immobilien mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro und ist bis heute in Polen, Russland, Ungarn, Deutschland und Österreich fest verankert. (30.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF) unter die Lupe.Warimpex habe in Q1 eine solide operative Performance gezeigt, wobei die Umsatzerlöse aufgrund der Konsolidierung der Jupiter Bürotürme in St. Petersburg und einer höheren Auslastung im Jahresvergleich deutlich auf EUR 8,5 Mio. (EUR 6,1 Mio., RBIe EUR 7,8 Mio.) hätten gesteigert werden können. Da die Aufwendungen für den Immobilienbetrieb mit EUR 3,2 Mio. im Rahmen der Erwartungen geblieben seien, hätten sowohl die Nettomieterträge (EUR 5,2 Mio. vs. RBI EUR 4,6 Mio.) als auch das EBITDA (EUR 2,9 Mio. vs. RBIe EUR 2,6 Mio.) leicht übertroffen werden können. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung sei jedoch durch eine Nettoabschreibung in Höhe von EUR 3,7 Mio. belastet worden, die vor allem auf die russischen Immobilien des Unternehmens entfallen sei, was zu einem EBIT-Verlust von EUR 1,3 Mio. geführt habe.Das Finanzergebnis sei zusätzlich durch Währungsverluste in Höhe von EUR 1,4 Mio. belastet worden, was zu einem Nettoverlust von EUR 4,4 Mio. für den Berichtszeitraum geführt habe. Da diese Belastung größtenteils nicht zahlungswirksam sei, habe das Unternehmen einen positiven Cashflow aus der Geschäftstätigkeit von EUR 2,2 Mio. (gegenüber EUR 1,1 Mio. in Q1) verzeichnet.Aufgrund zusätzlicher Währungsverluste in Höhe von 8,3 Mio. EUR, die im sonstigen Ergebnis verbucht worden seien, sei das Eigenkapital auf 112 Mio. EUR (2,2 EUR je Aktie gegenüber 2,4 EUR je Aktie im Vorjahr) gesunken.Obwohl die Ergebnisse unterhalb des EBITDA aufgrund der negativen Bewertungseffekte die Schätzungen der Analysten verfehlt hätten, seien sie der Ansicht, dass diese Entwicklungen bereits weitgehend im aktuellen Aktienkurs von EUR 0,87 reflektiert seien, der nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine deutlich korrigiert habe und derzeit unter seinem Pandemie-Tief liege.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen die Veröffentlichung daher als neutral ein. (Analyse vom 30.05.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.