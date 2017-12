Xetra-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,48 EUR -0,60% (04.12.2017, 09:36)



Wiener Börse-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,50 EUR +0,74% (04.12.2017, 16:09)



ISIN Warimpex-Aktie:

AT0000827209



WKN Warimpex-Aktie:

A0LGV4



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:

WFS



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:

WXF



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF), Wien, ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in Zentral- und Osteuropa. Warimpex hat ein europäisches Hotel-Portfolio von 19 Hotels, die vornehmlich der gehobenen Kategorie zuzurechnen sind. (04.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).In der letzten Woche, am 30. November, habe die Gesellschaft ihre Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Das Ergebnis sei durch den Verkauf der Hotels im zweiten Quartal sowie der Fertigstellung und Übergabe des vollvermieteten Multifunktionsgebäudes in der AIRPORTCITY St. Petersburg geprägt worden. Der Gesamtumsatz für die Periode sei gegenüber dem Vorjahr von rund 47 Mio. Euro auf etwas über 35 Mio. Euro um 24% gesunken. Dies habe vor allem am Rückgang der Hotelumsätze gelegen, welche durch den Verkauf der 8 Hotels zum 31. Mai um 38% gesunken seien. Dieser Rückgang habe teils durch einen Anstieg von 54% der Büroumsätze, durch die Übergabe des Gebäudes in der AIRPORTCITY St. Petersburg und Indexanpassungen bei den Mieten sowie durch einen 33% Anstieg der Umsätze aus dem Bereich Development und Services kompensiert werden können. Auf der anderen Seite habe der Verkauf der Hotels zu einem sehr erfreulichen Veräußerungsgewinn von rund 24 Mio. Euro geführt (9M 2016: 150 Tsd. Euro), was zu einer Verdreifachung des operativen Ergebnisses auf EBITDA-Basis auf rund 32 Mio. Euro geführt habe.Trotz einer durch Rückzahlungen deutlichen Verringerung des Finanzaufwands von rund 18 Mio. Euro auf rund 9 Mio. Euro habe sich das Finanzergebnis des Unternehmens durch nicht zahlungswirksame Effekte bezüglich des Rubel-Kurses von über 6 Mio. Euro auf knapp 12 Mio. Euro fast verdoppelt. Dennoch habe der Nettogewinn der Gesellschaft von rund 7 Mio. Euro auf mehr als 34 Mio. Euro mehr als verfünffacht werden können.Der Portfoliowert habe sich mit dem Verkauf der Hotels von 343 Mio. Euro auf rund 171 Mio. Euro verringert und das Unternehmen habe somit ein deutlich geringeres Einkommen aus dem Hotelgeschäft. Warimpex plane das Portfolio wieder auf über 300 Mio. Euro auszubauen und diese Einkommenslücke zu füllen. Derzeit habe die Pipeline zwei polnische Entwicklungen, in Lodz und Krakau, welche im Frühjahr bzw. Q4 2018 fertiggestellt würden, sowie ein weiteres Büroprojekt in Krakau mit Fertigstellung in 2019. Diese drei Projekte würden das Büroportfolio des Unternehmens bis 2019 mehr als verdoppeln und somit die Umsätze deutlich steigern. Außerdem würden sich eine Hotelentwicklung mit Fertigstellung in 2019 und weitere Projekte in der AIRPORTCITY in der Pipeline befinden. Mit einer Eigenkapitalquote von 34% gegenüber 7% vor dem Hotelverkauf und einer deutlichen Reduzierung der Verbindlichkeiten sollte die Firma in der Lage sein auch weitere Entwicklungsprojekte in die Pipeline aufzunehmen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Warimpex-Aktie mit dem Rating "buy" sowie ihr Kursziel von 2,00 Euro, welches sie bereits mit dem Update nach den Halbjahreszahlen von 1,90 Euro angehoben haben. (Analyse vom 04.12.2017)Börsenplätze Warimpex-Aktie: