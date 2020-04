Bonn (www.aktiencheck.de) - Das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist im März mit einem Rückgang von 20 Zähler auf -19,2 Saldenpunkte so stark eingebrochen wie noch nie, so die Analysten von Postbank Research.



Der bisher schärfste monatliche Rückgang sei während der Finanzkrise im November 2008 mit einem Minus von 8,2 Zählern verzeichnet worden. Allerdings seien die Meldungen (90 Prozent) überwiegend vor Inkrafttreten der Abschottungsmaßnahmen in Deutschland abgegeben worden, eine weitere Verschlechterung der Stimmung sei daher nicht ausgeschlossen.



Während uns die makroökonomischen Datenpunkte nun zunehmend die wirtschaftlichen Konsequenzen der Abschottungsmaßnahmen verdeutlichen würden, stünden mehrere westliche Länder kurz davor, in die Erholungsphase einzutreten. Dabei sei Österreich eines der ersten Länder gewesen, das sich vollständig abgeschottet habe und es stehe nun an der Spitze der Ausstiegskandidaten aus den Covid-19-Maßnahmen. In dem von der Regierung vorgestellten Plan sollten die Geschäfte in drei Schritten bis Mitte Mai wieder geöffnet werden. Die Maßnahmen würden alle zwei bis drei Wochen überprüft und auf der Grundlage der verfügbaren Daten angepasst. Ein Plan, der auch anderen Ländern als Vorbild dienen könnte. Nicht nur die Bundesregierung habe bereits angekündigt, eine Lockerung der Abschottungsmaßnahmen zu prüfen, auch der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Larry Kudlow habe angedeutet, die USA könnten in vier bis acht Wochen zur Normalität zurückkehren. (09.04.2020/ac/a/m)





