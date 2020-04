Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Corona treffe die Welt hart. Viele Geschäfte hätten geschlossen, Innenstädte seien teilweise wie ausgestorben. Auch der US-Medienkonzern leide stark unter der Krise. Das Kinogeschäft des Entertainment-Giganten sei praktisch zum Erliegen gekommen und die Themenparks seien dicht. Doch der Konzern kämpfe um Normalität.Bob Iger weiß: Nur wenn sich die Menschen in der Krise sicher fühlen, werden sie an Orte zurückkehren, wo viele Leute zusammenkommen. Deswegen hat der Ex-CEO und jetzige Aufsichtsratschef von Walt Disney ein großes Ziel: mehr Kontrolle."Die Menschen brauchen das Gefühl, dass wir ihnen zunehmend Normalität geben können", so Iger im Interview mit "Barron's". "Letztlich wird dies ein Impfstoff gegen das Coronavirus sein. Aber in Ermangelung dessen könnte es mehr Kontrolle und mehr Einschränkungen geben."Iger weiter: "Genauso wie wir jetzt Taschenkontrollen durchführen, könnten wir am Eingang unserer Themenparks bei den Besuchern Fieber messen. Bereiten wir uns auf eine Welt vor, in der unsere Kunden verlangen, jeden unter die Lupe zu nehmen."Bei der Diskussion um die Rückkehr in die Normalität sei viel Kreativität gefragt. Denkverbote dürfe es keine geben. Igers Vorstoß sei deswegen richtig und wichtig. Die Politik müsse in der Krise Maßarbeit leisten, sonst würden große Arbeitgeber wie Walt Disney zunehmend geschwächt. Aus Anlegersicht sei positiv, dass Walt Disney vor der Krise top dagestanden habe und mit Disney+ ein neues Geschäftsfeld mit potenziell enormen Wachstumsraten habe.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf für Anleger mit Geduld, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link