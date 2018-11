Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney habe starke Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen habe in Q4 (bis Ende September) den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Drittel auf 2,3 Mrd. Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie habe 1,48 USD betragen. Die Erlöse seien um 12% auf 14,3 Mrd. USD gestiegen. Damit habe Walt Disney die Prognosen der Analysten klar übertroffen. Wall Street habe mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD gerechnet. Beim Umsatz hätten die Analysten 13,7 Mrd. USD erwartet.Besonders gut sei es in der Filmsparte gelaufen. Hier sei der operative Gewinn um 173% auf 596 Mio. USD geklettert. Auch die Themenparks und die TV-Sparte inklusive ESPN hätten sich gut entwickelt: In den Sparten sei der operative Gewinn um 11 beziehungsweise 4% gestiegen.Disney-CEO Bob Iger zu CNBC: "Für ESPN war es das beste Quartal seit Langem." Iger habe in den letzten Monaten viel investiert, um Disney fit für die Zukunft zu machen. Die Übernahme von 21st Century Fox lasse sich Disney 71,3 Mrd. USD kosten. Ferner habe der Konzern seine Themenparks um etliche Attraktionen bereichert. Und: Disney wolle endlich die digitale Welt erobern. Im Frühling habe der Konzern die App ESPN+ mit vielen exklusiven Sportinhalten gestartet. Der Dienst habe innerhalb von nur fünf Monaten über eine Million Abonnenten gewonnen. 2019 komme der Entertainment-Dienst Disney+ auf den Markt.Jetzt steht die Walt Disney-Aktie vor einem neuen Rekordhoch, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Ziel laute 120 Euro, Stopp: 75 Euro. (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: