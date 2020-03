Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Durch die wegen des Coronavirus geschlossenen Vergnügungsparks in Asien senke Wells Fargo sein Kursziel für die Walt Disney-Aktie drastisch von 180 auf 155 USD.Derweil sei am 24. März der hauseigene Streamingdienst Disney+ u.a. in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien gestartet. Mit den sich anbahnenden oder gar schon abgeschlossenen Vertriebsdeals stehe der Service direkt auf mehreren Beinen. "Der Aktionär" bleibe generell positiv gestimmt für die Walt Disney-Aktie. Bereits investierte Anleger könnten dabei bleiben und Gewinne laufen lassen.Durch die aktuell volatile Phase wegen der COVID-19-Unsicherheiten underperforme die Walt Disney-Aktie momentan. Mit einem 2020er-KGV von 27 sei der Titel angesichts des enormen Potenzials von Streaming moderat bewertet und eine klare Kaufempfehlung. Insbesondere durch den jüngsten Rücksetzer biete sich eine Einstiegschance, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:105,44 EUR +1,29% (04.03.2020, 16:31)