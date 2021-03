XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.

Bei Walt Disney sei der Optimismus zurückgekehrt. Die Aussichten, dass in den USA bereits im Sommer wieder eine Art Normalität eintreten könnte, hätten die Aktie angeschoben. Nachdem jüngst in Florida die Freizeit- und Themenparks sowie Hollywood-Studios wieder geöffnet worden seien, kämen heute positive (Öffnungs-)News aus Kalifornien.

Die Menschen würden sich nach der langen Corona-Krise besonders stark nach Freizeit, Spaß und Reisen sehnen - von dieser aufgestauten Nachfrage sollte gerade Walt Disney profitieren. Nicht nur die aktuell kleinen Öffnungen seien positiv zu bewerten, auch die mittelfristige Perspektive stimme: So könnte in den USA aufgrund des hohen Impf-Tempos bereits im Sommer die viel zitierte Herden-Immunität erreicht sein und damit Walt Disney wieder mit einem Auslastungsgrad von (fast) 100% operieren. Die Walt Disney-Aktie, die auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" stehe und knapp unter ihrem Rekordhoch notiere, sei ein klarer Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)