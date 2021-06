Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

145,54 EUR -0,30% (22.06.2021, 18:29)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

145,86 EUR +0,29% (22.06.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

173,65 USD -0,18% (22.06.2021, 18:19)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie sei einer der großen Gewinner der vergangenen Monate gewesen. Einst als Langweiler verschrien, habe sich das Papier des US-Konzerns stark entwickelt. Zuletzt habe jedoch auch Walt Disney etwas Federn lassen müssen. Jetzt habe ein langjähriger Investor bekanntgegeben, dass er sich nach 16 Jahren von den Papieren getrennt habe. Genauer gesagt: Er habe sie aus seinem gemeinnützigen Investmentportfolio verkauft. Die Rede sei von Jim Cramer."Ich habe das Gefühl, dass es im Moment ein Pandemie-Spiel ist und kein Post-Pandemie-Spiel, weil sie es so positioniert haben. Ich weiß, dass sie damit nicht einverstanden sind, aber ich brauche keine Firma, die ein Pandemie-Spiel ist, weil sie nicht funktioniert", habe Cramer am Dienstag in CNBCs "Squawk on the Street" gesagt. Der "Mad Money"-Moderator habe den Verkauf auch darauf zurückgeführt, wie sehr die Walt Disney-Aktie in etwa einem Jahr gestiegen sei. Das Plus liege bei rund 50%. Am 13. März 2020 - dem Tag, an dem der damalige Präsident Donald Trump Covid-19 zum Notstand erklärt habe - habe das Papier bei 102,52 USD geschlossen. In dieser Woche habe Walt Disney bekanntgegeben, dass es seine Parks schließen würde, um die Übertragung des Virus einzudämmen. Derzeit notiere die Walt Disney-Aktie bei rund 173 USD.Walt Disney habe von den landesweiten Schließungen während der Corona-Krise profitiert, indem es Ressourcen in seinen Streaming-Dienst "Disney+" gesteckt habe, der nur 16 Monate nach seinem Start die Marke von 100 Mio. Abonnenten überschritten habe. Cramer habe hinzugefügt, dass er denke, dass Walt Disney sich mehr auf Themenparks, Kreuzfahrten und Outdoor-Attraktionen konzentrieren sollte, anstatt seinen Vorstoß in seinen Direct-to-Consumer-Streaming-Service zu wagen. "Ich werde wieder einsteigen, wenn sie irgendwie deutlich machen, dass es eine Eröffnungsgeschichte ist, denn es sollte die größte Eröffnungsgeschichte aller Zeiten sein", habe er gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: