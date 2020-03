Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (06.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Es gebe Unternehmen, die weniger bis gar nicht unter der Coronavirus-Epidemie leiden würden, und es gebe Firmen, die mehr leiden würden. Zu letzteren gehöre Walt Disney. Die Aktie sei am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit April 2019 gefallen. Die Anleger würden u.a. befürchten, dass Disneys Themenparks in Shanghai und Hongkong wegen Corona noch länger geschlossen bleiben müssten. Die milliardenschweren Vergnügungsparks seien seit 24. Januar dicht. Walt Disney habe die Börse bereits Anfang Februar davor gewarnt, dass die Schließungen der Parks negative Auswirkungen auf den Gewinn des Konzerns haben könnten.Sobald man in China Corona in den Griff bekomme und der Alltag zurückkehre, sollten die Leute wieder in die Themenparks stürmen und die Einnahmen sprudeln. "Der Aktionär" schlage sich somit auf die Seite der Bullen und empfehle die günstige Walt Disney-Aktie (2020er-KGV: 22) zum Kauf, zumal andere Standbeine des US-Konzerns - Kino, Streaming, Merchandising hervorragend laufen würden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)