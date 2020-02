Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (25.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) eine klare Kaufempfehlung.Nachdem die Disney-Aktie gestern im Sog der allgemeinen Coronavirus-Korrektur bis zu fünf Prozent verloren habe, notiere der Kurs vorbörslich aktuell bei rund zwei Prozent im Plus. Kein Wunder, denn im März setze der Unterhaltungsriese zum Sprint an: Der erste große Familien-Film für 2020 komme ins Kino und der Streamingservice Disney+ starte in Europa.Am Montag, 24. Februar, habe der Hashtag "#Disney+" ganz oben in den Trends auf Twitter gestanden, dabei sei der Dienst noch gar nicht gestartet. Allerdings habe eine Frühbucherphase begonnen, die einen Rabatt von zehn Euro auf das Jahresabonnement gewähre.Ein Jahr Disney+ für 59,99 Euro statt der eigentlichen 69,99 Euro. Also fünf Euro im Monat - nach dem ersten Jahr dann regulär rund 5,80 Euro monatlich, das Netflix-Äquivalent koste 11,99 pro Monat. Viele hätten deshalb bereits einen Monat vor offiziellem Start am 24. März den heiß erwarteten Service abonniert und würden womöglich andere Dienste auslaufen lassen.Schon früher, am 5. März, starte mit "Onward: Keine halben Sachen" der erste große Familienfilm aus dem Hause Pixar. Der Film habe aber bereits vor Kinostart für Schlagzeilen gesorgt: Disney präsentiere mit dem einäugigen Zyklopen Specter die erste homosexuelle Figur. Gerade bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen punkte Disney damit und sorge für ordentlich Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.Disney habe viele heiße Eisen im Feuer und mit dem Frühbucherangebot beim eigenen Streamingdienst locke man noch potenzielle Wechsler oder Neukunden. Dadurch dürften zu den bisher knapp 30 Millionen Disney+-Abonnenten noch einige dazu kommen. Am 24. März starte der Service unter anderem in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien - bis zur Jahresmitte solle dann ganz Europa abgedeckt werden.Das werde Netflix das Leben schwerer machen. Mit einem 2020er KGV von 27 ist die Disney-Aktie angesichts des enormen Potenzials von Streaming moderat bewertet und eine klare Kaufempfehlung, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Insbesondere durch den jüngsten Rücksetzer biete sich eine Einstiegschance. (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link