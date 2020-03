Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

86,65 EUR +7,91% (24.03.2020, 14:43)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,00 EUR +10,48% (24.03.2020, 14:30)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

92,24 USD +7,56% (23.03.2020, 14:30)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (24.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Netflix und Co. hätten seit Dienstag einen neuen starken Rivalen in Deutschland: Walt Disney habe seinen Videostreaming-Dienst gestartet. Disney+ habe zwar zunächst ein deutlich schmaleres Programmangebot als die großen Konkurrenten, doch der US-Unterhaltungsriese habe einige Trümpfe in der Hand.Mit Disney+ riskiere der Konzern eine Strategiewende: Zuvor habe Walt Disney gut mit Gebühren von anderen Streaming-Plattformen verdient, wo seine Inhalte geluafen seien, sowie Kabelanbietern. Angesichts des Streaming-Booms habe der kürzlich abgetretene Firmenchef Robert Iger jedoch beschlossen, dass Walt Disney die Inhalte in Eigenregie an die Nutzer bringen müsse. Da der Service zum Start nur wenige exklusive Publikumsmagnete wie die Star-Wars-Serie "The Mandalorian" vorweisen könne, habe Walt Disney den monatlichen Preis mit 6,99 Euro unter dem Niveau der großen Konkurrenten angesetzt.Die langfristigen Perspektiven für Streaming seien hervorragend. Die Experten von Digital TV Research würden die Zahl der weltweiten Nutzer von kostenpflichtigen "Video on demand"-Angeboten im Jahr 2024 auf 950 Mio. schätzen. 2015 seien es gerade einmal 170 Mio. gewesen. "Der Aktionär" traue Disney+ angesichts des starken Contents zu, eine sehr wichtige Rolle im Streamingbusiness zu spielen. Vier Monate nach dem Start zähle der Dienst bereits über 30 Mio. Kunden. Bis 2023 seien 100 Mio. Kunden realistisch. Netflix könnte bis dahin 200 Mio. Kunden haben. Heiße: Ein Netflix-Kunde werde an der Börse mit 790 USD bewertet. Ein Netflix-Jahresabo koste 160 USD, Walt Disney verlange 70 USD. Dafür müsse Netflix permanent teuer neu produzieren, während Walt Disney noch viele Inhalte auf Halde habe. Ein fairer Wert pro Disney+-Kunde wären daher 395 USD (knapp die Hälfte von Netflix). Bei 100 Mio. Kunden ergebe sich somit ein Wert für die App von 39,5 Mrd. USD oder 25 USD pro Aktie.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: