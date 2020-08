Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (18.08.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Walt Disney befindet sich seit dem Allzeithoch vom 26. November 2019 bei 153,41 USD in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie am 18. März 2020 auf ein Tief bei 79,07 USD zurückgefallen. Seit diesem Tief erhole sich der Wert deutlich. Am 5. Juni 2020 sei es zu einem Hoch bei 127,82 USD gekommen. Am 5. August sei die Aktie über dieses Hoch ausgebrochen und sei anschließend an den Abwärtstrend seit November 2019 geklettert. Dieser liege heute ca. 130,76 USD. In den letzten Tagen sei der Wert um diesen Trend gependelt.AusblickGelinge der Aktie von Walt Disney ein stabiler Ausbruch über den Abwärtstrend seit November 2019, dann könnte die Rally seit März fortgesetzt werden. Im Rahmen dieser Bewegung wäre ein Anstieg in Richtung 139,88 USD und später an das Allzeithoch möglich. Sollte der Wert allerdings unter 127,82 USD zurückfallen, würden die Chancen auf eine weitere Rally zunächst einmal stark sinken. Denn in diesem Fall würden Abgaben in Richtung 118,35 USD drohen, womit das Aufwärtsgap vom 5. August geschlossen werden würde. (Analyse vom 18.08.2020)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:109,12 EUR +0,11% (18.08.2020, 10:21)