Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

82,50 EUR -0,11% (18.04.2018, 16:02)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

102,23 USD +0,05% (18.04.2018, 16:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.





(18.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Brian Wieser von Pivotal Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Brian Wieser von Pivotal Research die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) nunmehr zu halten.Walt Disney Co. hat nach Ansicht der Analysten von Pivotal Research mit Blick auf die zweite Jahreshälfte viele positive Aspekte zu bieten. Dazu würden eine starke Filmpalette, der Start des neuen Direct-to-Consumer-Streaming-Services und die Anstrengungen zum Abschluss der Fox-Transaktion gehören.Analyst Brian Wieser hält die Walt Disney-Aktie derzeit für fair bewertet und passt das Kursziel von 94,00 auf 93,00 USD nach unten an.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse stufen die Analysten von Pivotal Research das Votum von "sell" auf "hold" hoch.