Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

92,65 EUR -0,34% (05.12.2017, 12:48)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,22 USD +4,72% (04.12.2017, 22:00)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (05.12.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Bekomme der Unterhaltungskonzern den Zuschlag für die begehrten Assets von Fox? Wie es aussehe, bevorzuge der Murdoch-Konzern offenbar Walt Disney als Käufer. 21st Century Fox sei für einen Verkauf an Walt Disney, weil dieser Deal weniger regulatorische Hürden mit sich brächte. Außerdem würde das Film- und Seriengeschäft besser zur Strategie von Walt Disney passen, berichte Bloomberg.Neben dem Micky-Maus-Konzern sei auch die Comcast Corporation Interesse an den Fox-Assets interessiert.Die Anleger hätten begeistert auf die Meldung reagiert und hätten massiv in Walt Disney-Aktien investiert. Der US-Titel habe fünf Prozent auf 110,22 Dollar gewonnen und mit Karacho die 200-Tage-Linie überschritten. Befeuert worden sei der Aktienkurs zudem durch die anstehende Steuerreform in den USA. Hier wäre Walt Disney einer der Top-Profiteure.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:93,15 EUR -1,19% (05.12.2017, 12:03)