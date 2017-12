Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

ISIN Walt Disney-Aktie:

WKN Walt Disney-Aktie:

Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (05.12.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktie: Möglicher Deal befeuert die Micky-Maus-Aktie! ChartanalyseDas Medienunternehmen FOX soll verkauft werden und offenbar bekommt Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) den Zuschlag für die begehrten Assets, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser Deal würde nämlich weniger regulatorische Hürden mit sich bringen. Falls Disney den Zuschlag für die Entertainmentsparte 20th Century Fox erhalte, könnte das Unternehmen seine schon sehr gut laufenden Film- und Streaming-Geschäfte weiter stärken und mit dem hochwertigen Content von FOX weiter aufwerten. Der im Dow notierte Konzern könnte dann sogar die Marke von 10 Milliarden US-Dollar bei Einnahmen an den Kinokassen knacken und erhalte zudem noch ordentlich Inhalte für seinen Entertainment und Streamingdienst, der nächstes Jahr an den Start gehen solle.Das Wertpapier habe in dieser Woche einen merklichen Kurssprung vollzogen und sich zugleich über das Widerstandsniveau von 106,24 US-Dollar hinweggesetzt. Dabei sei es der Aktie von Walt Disney gelungen ihre Fühler sogar kurzzeitig über einen mehrjährigen Abwärtstrend zu strecken, dass für relative Stärke der Käufer spreche. Demnach könnte auch der Aktienkurs bei einem Zuschlag durch die Decke gehen und den Abwärtstrendkanal bestehend seit August 2015 endgültig hinter sich lassen.Da allerdings noch keine Entscheidung seitens des Verkäufers gefallen sei, werde ein Long-Engagement erst oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 112,67 US-Dollar favorisiert. Dann könnte Walt Disney nämlich recht schnell bis an die aktuellen Jahreshochs von 116,10 US-Dollar zulegen und darüber sogar bis in den Bereich der Jahreshoch aus 2015 bei 122,08 US-Dollar weiter aufwerten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.12.2017)Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:93,15 EUR -1,19% (05.12.2017, 12:03)