Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

121,64 EUR -0,94% (07.12.2020, 19:27)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

147,49 USD -0,95% (07.12.2020, 19:13)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.E-Commerce-Aktien seien dieses Jahr der Renner an den Börsen. Der US-Supermarkt-Riese Walmart wolle offenbar die Gelegenheit nutzen und gewaltig Kasse machen. Darauf deute zumindest ein Medienbericht hin, der mittlerweile auch von der renommierten Nachrichtenagentur Bloomberg aufgegriffen worden sei.Goldman Sachs solle für Walmart einen Börsengang von Flipkart in den USA vorbereiten. Das berichte die indische Finanzzeitung Mint unter Berufung auf zwei Insider. Rund 10 Mrd. USD solle der Verkauf von 25% der Flipkart-Anteile demnach einbringen. Walmart halte 82% am Online-Versandhändler, der in Indien zu den größten Anbietern gehöre.Mit einem erfolgreichen IPO würde sich Walmarts Flipkart-Investement im Wert mehr als verdoppeln. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde sei das Unternehmen dieses Jahr noch mit 24,9 Mrd. USD bewertet worden. Nun wären es insgesamt schon 40 Mrd. USD. Auch Tencent, SoftBank, eBay und Microsoft würden von einer steigenden Bewertung profitieren. Sie würden zu den weiteren Flipkart-Investoren gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link