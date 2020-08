Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (19.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Auch während des Corona-Lockdowns habe man einkaufen können. Vor allem Lebensmittel-Einzelhändler würden deshalb als Profiteure in der Pandemie gelten. Der größte US-Einzelhandelskonzern Walmart beweise das heute. Vor allem der Online-Handel und das Lebensmittelgeschäft seien gut gelaufen.Der US-Einzelhändler habe in den vergangenen Monaten von der Corona-Krise profitiert. Der Umsatz sei in Q2 im Jahresvergleich um 5,6 Prozent auf 137,7 Mrd. US-Dollar geklettert. Auf vergleichbarer Fläche habe das Wachstum in den USA sogar bei 9,3 Prozent gelegen.Das operative Ergebnis im Konzern sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 6,1 Mrd. Dollar gestiegen. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn habe 6,48 Mrd. Dollar betragen - ein Zuwachs um 79 Prozent. Dieser sei jedoch größtenteils auf die milliardenschwere Wertsteigerung zurückzuführen, die sich Walmart dank des Börsengangs des chinesischen Alibaba-Rivalen JD.com in Hongkong gutgeschrieben habe.Mit dem Sprung über die Widerstandszone bei 130 Dollar habe der US-Titel eigentlich ein technisches Kaufsignal geliefert. Gewinnmitnahmen würden den Aktienkurs derzeit offenbar hindern. DER AKTIONÄR habe Walmart im Herbst 2018 bei 83,20 Euro zum Kauf empfohlen. Heute stehe der Dow Jones-Titel etwa 35 Prozent im Plus. Im April habe die Aktie hierzulande sogar schon bei 125 Euro gestanden.Die Chancen stehen gut, dass sich die Aktie mittelfristig weiter dem AKTIONÄR-Ziel 135 Euro nähert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2020)