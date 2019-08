Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

102,34 EUR +0,89% (16.08.2019, 11:04)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

112,69 USD +6,11% (15.08.2019, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.08.2019/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) von 107 auf 120 USD.Die Q2-Zahlen des Geschäftsjahres 2019/20 seien ergebnisseitig leicht besser als erwartet ausgefallen, während sie umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisguidance für GJ 2019/20 sei angehoben worden, während die Umsatzguidance leicht gesenkt worden sei. Lusebrink halte sie für erreichbar. Er habe seine EPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2019/20 und 2020/21 angehoben. Die Anhebung der Ergebnisguidance sei angesichts des Handelskonflikts mit China und der Ausblickssenkung des Konkurrenten Macy's als positive Überraschung zu werten. Aktienrückkäufe sollten die Walmart-Aktie nach unten absichern.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Walmart-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 107 auf 120 USD angehoben. (Analyse vom 16.08.2019)Börsenplätze Walmart-Aktie: