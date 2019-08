Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Der US-Einzelhandelsriese habe aufgrund florierender Geschäfte seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Vor allem der Onlinehandel laufe stark. Die Walmart-Aktie lege um sechs Prozent zu. Die Anleger fragen sich: Wie gehe es im Kampf Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) gegen Walmart weiter?Walmart rechne für die zwölf Monate bis Ende Januar 2020 nun im Vergleich zum Vorjahr im besten Fall mit einem leichten Anstieg des um Sondereffekte bereinigten EPS.Auch ein leichter Rückgang sei noch möglich. Bisher sei Walmart in jedem Fall mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.In Q2 sei der Onlinehandel mit 37 Prozent besonders stark gewachsen. Konzernweit sei der Umsatz um knapp zwei Prozent auf 130 Mrd. US-Dollar geklettert. Damit habe Walmart die Erwartungen der Analysten geschlagen.Der US-Konzern hole in Sachen Online schon länger auf. Eine große Überraschung sei das starke Wachstum in Q2 deshalb nicht. Die positive Entwicklung bei Walmart sollte im Aktienkurs des Rivalen Amazon weitestgehend eingepreist sein. Es wäre ja blauäugig zu glauben, Amazon hätte auf Jahre hinaus ein Online-Monopol. Positiv: Der E-Commerce-Markt besitze noch enormes Potenzial. In den USA liege der Anteil des Onlinehandels am kompletten Einzelhandel erst bei gerade einmal elf Prozent. Ergo: Es sei definitiv Platz für zwei Giganten.Die Amazon-Aktie bleibt ein Kauf, Walmart ebenso, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2019)