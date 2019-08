Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Chuck Grom von Gordon Haskett:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Chuck Grom vom Investmenthaus Gordon Haskett die Aktien des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) nunmehr zum Kauf.Walmart Inc. werde generell als relativ sicherer Hafen betracht, wenn die Wellen beginnen würden sich zu türmen. Nach das Unternehmen auf der EBIT- und EPS-Ebene den Umschwung in Richtung Wachstum geschafft habe, sprechen die Analysten von Gordon Haskett von einem "Must have"-Investment.Nach den Zahlen zum abgelaufenen Quartal habe das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung noch zugenommen. Das stärkere flächenbereinigte Umsatzwachstum in den USA sei in der Retail-Branche eher die Ausnahme als die Regel. Ein Teil des Bruttomargenrückgangs im abgelaufenen Quartal führt Analyyt Chuck Grom lediglich auf temporäre Effekte zurück.In ihrer Walmart-Aktienanalyse stufen die Analysten von Gordon Haskett den Titel von "accumulate" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 115,00 auf 125,00 USD an.Börsenplätze Walmart-Aktie: