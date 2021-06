Für das Geschäftsjahr 2021 rechne Wallbox damit, die 24 Millionen Euro Umsatz aus dem vergangenen Jahr zu verdreifachen. Bis 2027 wolle das Management um den CEO und ehemaligen Tesla-Manager Enric Asuncion über 2 Milliarden Dollar umsetzen.



Zur Finanzierung des Wachstums fusioniere das Unternehmen mit der Mantelgesellschaft Kensington Capital Acquisition Corp. II (ISIN: US49006L2034, WKN: A2QP7G). Der Deal bewerte die Spanier mit knapp 1,5 Milliarden Dollar und bringe dem Unternehmen frisches Kapital in Höhe von 330 Millionen Dollar ein.



Der Markt für E-Mobilität sei hochspannend und die Lösung der Spanier, die mit fast allen großen E-Auto-Marken kompatibel sei, sehr interessant. DER AKTIONÄR wird die weitere Entwicklung bei Wallbox im Blick behalten, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2021)



Kurzprofil Wallbox Chargers:



Wallbox ist ein globales Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt Energie nutzt. Das Unternehmen entwickelt intelligente Ladesysteme, die modernste Technologie mit außergewöhnlichem Design kombinieren und die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und dem Ladegerät über einfach zu bedienende Anwendungen steuern. (09.06.2021/ac/a/n)



Mit der steigenden Zahl an E-Autos werde auch die Frage nach der Ladeinfrastruktur dringender. In den nächsten Jahren würden Analysten eine Vervielfachung der Ladesäulen weltweit erwarten. Privathaushalte würden dabei eine wichtige Rolle spielen. Dort setze auch Wallbox an, das über einen SPAC an die Börse gehe.Während in diesem Jahr weltweit der Elektro-Anteil bei den Neuwagen-Verkäufen auf etwas über drei Prozent taxiert werde, würden Analysten davon ausgehen, dass er sich bis 2025 auf über sieben Prozent mehr als verdopple.Für die Versorgung dieser Fahrzeuge mit Strom brauche es laut Experten bis 2030 global rund 280 Millionen Ladesäulen. Da im vergangenen Jahr gerade einmal eine Million öffentliche E-Lade-Punkte errichtet gewesen seien, müsse insbesondere der Ausbau der privaten Lademöglichkeiten vorankommen.Das spanische Unternehmen Wallbox Chargers habe ein bidirektionales Ladegerät für den Privatgebrauch entwickelt, das zusätzlich überschüssigen Strom von der Batterie an den Haushaltsstromkreis senden könne.