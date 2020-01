Weniger erfreulich für die Märkte dürfte laut Prognosen die Berichtsaison der US-Großbanken ausfallen, die heute starte. Insgesamt sollten die Unternehmensgewinne das geringste Wachstum seit drei Jahren aufweisen.



Die Wall Street habe sich gestern weiterhin in Kauflaune gezeigt. Alle drei großen Indices hätten Zugewinne verbucht, wobei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) mit neuen Allzeithochs den Handelstag hätten beenden können. Der Ölpreis habe stagniert, während Gold deutliche Verluste geschrieben habe.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. China und Hongkong würden leicht schwächer notieren. Japan verzeichne hingegen ein Plus. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG einen etwas festeren Start in den Tag erwarten. (14.01.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Morgen soll der lang erwartete Handelsdeal zwischen den USA und China in Washington unterzeichnet werden, doch schon gestern gab es seitens der US-Regierung Zugeständnisse an ihren Vertragspartner, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das US-Finanzministerium habe den Status Chinas als Währungsmanipulator aufgehoben.