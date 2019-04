Wien (www.aktiencheck.de) - Ein weitgehend ruhiger Tag an den Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit einer größeren Ausnahme. Die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) habe nach einem enttäuschenden Quartal ihr Gewinnziel für das laufende Jahr gekappt und verschärfe ihren Sparkurs. Das abgelaufene Jahresviertel sei das schwierigste gewesen seit der Fusion von Walgreens und Alliance Boots im Jahr 2015, habe Vorstandschef Stefano Pessina gesagt. Nun wolle er die Strukturen im Konzern straffen und mehr Prozesse digitalisieren. Die Aktie habe um 12,81% korrigiert.



Besser sei es Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) (+3,26%) gegangen, das Unternehmen habe von einer

positiven Analysteneinschätzung profitiert. Das Vorhaben des sozialen Netzwerks, die Fotodienst-App Instagram in den USA zur Shopping-Plattform zu machen, könnte sich langfristig bezahlt machen. (03.04.2019/ac/a/m)



