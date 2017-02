XETRA-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

63,88 EUR -0,09% (14.02.2017, 13:35)



Frankfurt-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

63,81 EUR +0,08% (14.02.2017, 12:23)



NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

USD 67,87 +0,15% (14.02.2017, 15:54)



ISIN Wal-Mart-Aktie:

US9311421039



WKN Wal-Mart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Wal-Mart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.

(14.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berkshire (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Analyst John Zolidis von Buckingham Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert John Zolidis vom Investmenthaus Buckingham Research in Bezug auf die Aktien des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) nach wie vor die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten von Buckingham Research sind der Auffassung, dass der irdische Einzelhandel nicht mehr länger eine Wachstumsbranche darstelle sondern sich in den Anfängen einer mehrere Jahre dauernden Konsolidierung befinde. Am Ende dürften weniger Player übrig bleiben.Analyst John Zolidis geht davon aus, dass Wal-Mart Stores Inc. einer der verbleibenden Einzelhändler sein werde. Es sei erfreulich, dass das Unternehmen die Notwendigkeit von Investitionen in alle Vertriebswege erkannt habe.Im Verlauf der Konsolidierungsphase werde es vermutlich zu Margendruck und geringeren Erträgen kommen.Börsenplätze Wal-Mart-Aktie: