Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem Überraschungssieg des Oppositionsführers Alberto Fernández bei den argentinischen Präsidentschaftsvorwahlen reagierte die dortige Börse mit einem der größten Kursstürze in der Geschichte, so die Experten von "FONDS professionell".Die Ergebnisse der PASO hätten nationale und internationale Investoren auf jeden Fall enttäuscht. Auf einen Schlag habe der argentinische Merval-Aktienindex am Montag fast die Hälfte seines Wertes verloren und sei in US-Dollar gerechnet um 48 Prozent abgestürzt. Wie Bloomberg berichte, sei dies der zweitgrößte Tagesverlust an einer der 94 Börsen, die der Finanzinformationsdienst seit 1950 verfolge,Viele würden bei einer Niederlage Macris im Oktober befürchten, dass die von seiner Regierung kürzlich eingeleiteten Schritte hin zu wirtschaftlicher Stabilität abrupt zum Ende kämen. Unter Macri habe Argentinien vom IWF mit 50 Milliarden Dollar das größte Rettungspaket in seiner Geschicht erhalten. Doch die wahrscheinliche Stimmungsverschlechterung und die damit verbundene Verschärfung der finanziellen Bedingungen in den kommenden Tagen und Wochen könnten einen weiteren Gegenwind für die noch fragile Erholung der argentinischen Wirtschaft darstellen. Mit Blick auf die aktuellen Kurse habe der Markt schon beinahe eine weitere Staatspleite in Argentinien eingepreist.(13.08.2019/ac/a/m)