Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Die EZB dürfte sich am Donnerstag etwas zuversichtlicher geben."



"Ein europafreundliches Wahlergebnis in Frankreich am Sonntag könnte den Dax schnell wieder auf Kurs in Richtung Allzeithoch bringen."



"Nach dem französischen Wahlsonntag werden die Märkte wieder verstärkt die anstehenden Konjunktur- und Unternehmenszahlen unter die Lupe nehmen."



""Sollten die US-Konjunkturdaten weitere Schwächeanzeichen zeigen, dürften Investoren die teils hohen Wallstreet-Bewertungen zunehmend in Frage stellen." (21.04.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach der an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag stehen nächste Woche eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten und auch zwei bedeutende Notenbanksitzungen an, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen Wochenausblick.In Deutschland kämen nach dem ifo-Geschäftsklima am Montag am Donnerstag das GfK-Konsumklima sowie die vorläufigen Inflationszahlen für April. Am Freitag würden dann auch die entsprechenden Verbraucherpreistrends für die gesamte Eurozone veröffentlicht.In den USA komme am Dienstag das Verbrauchervertrauen für April, bevor am Donnerstag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im März sowie am Freitag das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal folgen würden. In Japan stünden Freitag neben dem Arbeitsmarkt- und Inflationsbericht für März die entsprechenden Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion auf der Agenda.