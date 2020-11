Paris (www.aktiencheck.de) - Die Börse kommt derzeit nicht zur Ruhe, im Gegenteil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Und diese Gewissheit könnte dann auch durchaus dazu beitragen, dass es an der US-Börse wieder ein wenig ruhiger zugehe. Schließlich würden Investoren wohl spätestens am 4. November wissen, auf was sie sich in den kommenden vier Jahren einstellen müssten. Zudem dürfte nach der Wahl auch Klarheit darüber herrschen, wann ein weiteres US-Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht und welches Volumen es aufweisen werde - und welche Branchen davon besonders profitieren könnten.In Europa hingegen dürfte neben der Coronakrise die anhaltende Brexit-Problematik weiterhin für zusätzliche Unruhe sorgen. Für den US-Aktienmarkt spreche zudem, dass das Wachstum im dritten Quartal positiv habe überraschen können - mit einem annualisierten BIP-Plus von 33,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Und: Einige Konjunkturindikatoren wie etwa der US-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe würden auch für das vierte Quartal einen stabilen Wirtschaftsverlauf signalisieren. (Ausgabe vom 30.10.2020) (02.11.2020/ac/a/m)