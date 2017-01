Das Britische Pfund habe dieses Jahr von allen Währungen der G10-Staaten am schlechtesten abgeschnitten und dabei ein 30-Jahres-Tief erreicht. Das EU Referendum habe dem Pfund einen schweren Schlag versetzt, aber die Bilanzen der Unternehmen seien durch das fallende Pfund aufgebessert worden. Die Unsicherheit, welche im Umfeld des EU-Referendums entstanden sei und die das Pfund stark belastet habe, werde nachlassen. Die Experten von ETF Securities glauben zwar, dass das Pfund derzeit am strukturellen Tiefpunkt ist, erwarten aber noch eine gewisse Volatilität, welche die kommende Entscheidung des Supreme Courts zum Brexit begleiten wird.



Da über 70 Prozent der Eurozone (gemessen am BIP) für 2017/18 Wahlen angesetzt hätten, sei anzunehmen, dass die politische Unsicherheit mögliche Zuwächse beim Euro limitieren werde. Ohne einen Katalysator, welcher die Inflation antreibe, werde die EZB voraussichtlich weiterhin auf andere Impulse zum Anregen der Wirtschaft setzen. Diese könnten ein Renditekurvenmanagement beinhalten, um den monetären Transmissionsmechanismus zu stärken, was den Euro weiter nach unten drücken sollte.



Der Japanische Yen werde Anfang 2017 davon profitieren, dass politische Unsicherheit und Sorgen bezüglich der aufgeblähten Anleihen- und Aktienmärkte zunehmen würden. Dennoch erwarten die Experten von ETF Securities, dass der Yen Ende 2017 niedriger stehen wird, da japanische Investoren im Ausland nach profitableren Anlagen suchen werden. (18.01.2017/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der starke Anstieg des US-Dollars wird nach der zu erwartenden Zinserhöhung der FED wohl erst einmal aussetzen, so Martin Arnold, Director - FX & Macro Strategist bei ETF Securities.Aber obwohl die FED ihre Prognose für weitere Zinsanhebungen in 2017 erhöht habe, könnte sie die eigenen Erwartungen möglicherweise nicht erfüllen. Die FED wolle eine "Hochdruck-"Ökonomie fahren, weshalb die Experten erwarten würden, dass der US-Dollar leiden werde, da die Zentralbank an Glaubwürdigkeit in der Inflationsbekämpfung verlieren werde. Sobald die FED akzeptiere, dass sie beim Anheben der Zinsen aggressiver sein müsse, würden die Experten denken, dass sich der US-Dollar - im zweiten Halbjahr 2017 - wieder erholen werde.