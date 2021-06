Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

130,25 EUR -4,86% (17.06.2021, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

130,45 EUR -4,75% (17.06.2021, 10:50)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (17.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Der Chemiekonzern habe den Umsatz- und Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben. Demnach stelle Wacker Chemie nun einen Umsatz von etwa 5,5 (Gj. 2020: 4,69; bisherige Analystenprognose: 5,27) Mrd. Euro (impliziert: etwa: +17% y/y; bisher: Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich; ursprünglich: Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich) sowie ein EBITDA von 900 bis 1.100 (Gj. 2020, bereinigt: 715; Gj. 2020, berichtet: 666; bisherige Analystenprognose inkl. Sonderertrag aus Siltronic-Transaktion: 1.598; bisherige Analystenprognose exkl. Sonderertrag aus Siltronic-Transaktion: 818) Mio. Euro (bisher: Anstieg von 15% bis 25% y/y (impliziere EBITDA von 766 bis 833 Mio. Euro); ursprünglich: Anstieg von 10% bis 20% y/y (impliziert EBITDA von 733 bis 800 Mio. Euro)) in Aussicht.Die Guidance-Erhöhung sei den Unternehmensangaben zufolge auf die gestiegenen Polysiliciumpreise sowie einer starken Nachfrage in den Chemiebereichen zurückzuführen. Die Anhebung des Umsatz- und Ergebnisziels sei trotz dem höheren, als bisher von Wacker Chemie unterstellt, Gegenwind von der Rohstoff- und Währungsseite (neu: >300 (bisher: >200) Mio. Euro) erfolgt. Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS (inkl. erwarteten Buchgewinn aus dem Siltronic-Verkauf) 2021e: 19,63 (alt: 16,98) Euro; EPS 2022e: 7,60 (alt: 7,44) Euro). Der deutliche Anstieg der Polysilicumpreise stelle seines Erachtens ein Risikofaktor für die Entwicklung des Photovoltaikmarktes dar. Daher bezweifle der Analyst, dass sich das gegenwärtige Preisniveau als nachhaltig erweise.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die Wacker Chemie-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 133 Euro auf 136 Euro erhöht. (Analyse vom 17.06.2021)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: