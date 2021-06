Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

134,35 EUR +4,07% (24.06.2021, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

135,50 EUR +4,51% (24.06.2021, 11:21)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (24.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Starke Nachfrage aus der Solarindustrie - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die Aktie der Biotech-Unternehmens CureVac sei in der vergangenen Woche kräftig unter die Räder gekommen. Der Corona-Impfstoff habe in einer Zwischenanalyse nur eine geringe Wirksamkeit gezeigt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Somit dürfte CureVac vorerst kein Hoffnungsträger im international hart umkämpften Rennen um die Zulassung von Corona-Impfstoffen mehr sein. Im Schlepptau hätten auch die Papiere des Kooperationspartners Wacker Chemie unter Druck gestanden. Die Produktion des Impfstoffs am Biotech-Standort von Wacker in Amsterdam sollte ursprünglich im ersten Halbjahr starten. Wie es mit der Zusammenarbeit nun weitergehe, sei erst einmal offen.Die positiven Aussagen von Wacker Chemie zum weiteren Jahresverlauf seien an der Börse angesichts dessen zur Nebensache geraten. Eine starke Nachfrage aus der Solarindustrie sowie ein brummendes Chemiegeschäft würden das Unternehmen nochmals optimistischer stimmen. Statt eines Umsatzwachstums im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwarte der Konzern nun eine Steigerung um gut 17 Prozent auf rund 5,5 Mrd. Euro. Das EBITDA solle um bis zu rund 65 Prozent auf 0,9 bis 1,1 Mrd. Euro klettern, nachdem man zuvor bestenfalls einen Anstieg um ein Viertel anvisiert habe.Trotz des CureVac-Rückschlags sehe Sebastian Satz von der britischen Investmentbank Barclays daher keinen Grund, sein Anlageurteil und Kursziel zu ändern. Er rate unverändert zum Kauf der Wacker-Aktie - mit einem fairen Wert von 161 Euro (aktuell: 133,20 Euro). (Ausgabe 24/2021)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: