Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

122,60 EUR -0,12% (02.02.2021, 11:38)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

123,45 EUR +0,53% (02.02.2021, 11:52)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.700 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,93 Mrd. Euro (2019). Wacker Chemie verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 23 technische Kompetenzzentren und 51 Vertriebsbüros. (02.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 104 auf 115 Euro.Das Management des Münchner Konzerns habe sich mit den vorläufigen Zahlen für 2020 zufrieden gezeigt, da sie sich im Rahmen der eigenen Erwartungen gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wacker Chemie habe jedoch wegen der mit der Corona-Krise verbundenen Unsicherheiten keinen konkreten Ausblick für das zurückliegende Jahr gegeben. Nach dem Geschäftseinbruch des zweiten Quartals sei es im zweiten Halbajhr zu einer deutlichen Erholung gekommen, bei der in erheblichem Umfang auch Nachholeffekte eine Rolle gespielt hätten. Dennoch sollte ein Teil des Schwungs, der v.a. das Schlussquartal 2020 geprägt habe, auch ins laufende Jahr hinein anhalten. Hinzu kämen weitere positive Auswirkungen des laufenden Kostensenkungsprogramms, das in 2020 bereits zu Einsparungen von mehr als 50 Mio. Euro geführt habe, und mit dem bis 2023 die Kosten um 250 Mio. Euro gedrückt werden sollten. Bei einem Erfolg des Übernahmeangebots vonnGlobalWafers für Siltronic winke Wacker Chemie zudem ein Erlös von gut 1,3 Mrd. Euro für die 30,8%-ige Beteiligung am Wafer-Hersteller.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie und hebt das Kursziel von 104 auf 115 Euro an. (Analyse vom 02.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: