Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

113,75 EUR +2,29% (18.03.2021, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

113,45 EUR +1,16% (18.03.2021, 11:19)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (18.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Der Geschäftsbericht 2020 (testiert) habe nahezu die Eckdaten von Anfang Februar bestätigt. Das EPS (erstmals veröffentlicht) habe sich im Rahmen der Analysten-Prognose bewegt. Der Dividendenvorschlag für 2020 (2,00 (Vj.: 0,50) Euro je Aktie) sei moderat besser als von dem Analysten erwartet (1,90 Euro) ausgefallen. Der Ausblick für 2021 (EBITDA: +10% bis +20% y/y bezogen auf den berichteten 2020er Wert) impliziere ein höheres Ergebnisniveau als in 2020 und 2019 (jeweils bereinigt).Zudem sei darin noch nicht der Verkauf der Siltronic-Beteiligung im Rahmen des Global Wafers-Übernahmeangebot (EBITDA-Effekt: 780 Mio. Euro; Mittelzufluss: 1,3 Mrd. Euro) berücksichtigt. Dies werde den finanziellen Spielraum des Management (dynamischer Verschuldungsgrad per 31.12.2020: 0,1; Zielspanne: 0,5 bis 1,0) zusätzlich erhöhen, um das Geschäftsmodell (durch Investitionen und/oder Akquisitionen) weiter zu stärken. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2021e: 16,48 (alt: 16,63) Euro; DPS 2021e: 2,50 (alt: 3,25) Euro; EPS 2022e: 6,71 (alt: 6,61) Euro; DPS 2022e: unverändert 3,30 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von nun über 10% lautet das Votum für die Wacker Chemie-Aktie neu "kaufen" (alt: "halten"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 128,00 auf 124,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 18.03.2021)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: